Alonso komt tot 113 rondes bij 'geweldige test' voor 24 uur Le Mans

De Formule 1-coureur van McLaren schroefde in een LMP1-auto van Toyota zijn totaal in de middagsessie op naar 113 nadat hij in de ochtend al een flink aantal rondes had afgelegd. De Spanjaard noteerde in 1.43,013 zijn beste rondetijd.

"Het was een geweldige dag. Een test in een LMP1-wagen is mooi voor iedere coureur", zei Alonso na de test tegen Autosport. "Deze auto's zijn geweldig om in te rijden, ze zijn heel consistent."

De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 wilde nog niet zeggen of hij namens Toyota al deelneemt aan de komende editie van de 24 uur van Le Mans, die op 16 en 17 juni 2018 wordt verreden.

"Op een dag zou het mooi zijn", zei hij. "Ik weet nog niet precies wanneer, maar een wedstrijd als de 24 uur van Le Mans is zeker één van mijn doelen in de toekomst."

Stoeltje

De 36-jarige Alonso bezocht begin deze maand al een fabriek van Toyota in Keulen. Hij liet zich daar onder meer een op maat gemaakt stoeltje aanmeten en testte ook al in de simulator.

Alonso sloeg dit jaar in de Formule 1 de Grand Prix van Monaco over om de Indy 500 te rijden. Als voorbereiding op de 24 uur van Le Mans zou de Spanjaard overwegen om in januari eerst mee te doen aan de 24 uur van Daytona.

Toyota-directeur Pascal Vasselon hulde zich na de test in Bahrein eveneens in nevelen over eventuele deelname van Alonso aan komende de 24 uur van Le Mans. "Voor nu was deze test gewoon een mooie kans. We hebben nu de tijd om na te denken over de toekomst."

Volgende week zondag staat in Abu Dhabi de laatste race van dit seizoen in de Formule 1 op het programma. De Grand Prix op het Yas Marina Circuit begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.