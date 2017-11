Verstappen vat 2017 ondanks twee zeges samen als 'gemiste kans'

De 20-jarige Limburger won in Maleisiƫ en Mexico, maar had ook veel te maken met technische problemen. Mede daardoor haalde hij liefst zeven keer de eindstreep niet.

"Ik kijk natuurlijk redelijk positief terug op de twee overwinningen, maar over het algemeen is het seizoen een gemiste kans. We zijn te vaak uitgevallen met problemen en dat moet volgend jaar natuurlijk wel een stuk beter zijn", zegt Verstappen zaterdag op zijn site.

Ondanks de vele teleurstellingen die hij moest slikken, denkt de jonge Nederlander dat hij er op den duur wel de vruchten van plukt.

"Ik denk dat het een heel leerzaam seizoen was. Het vormt je karakter. Je moet soms ook positief blijven op moeilijke momenten en dat heb ik dit jaar zeker geleerd."

Complimenten

Verstappen kende vooral in het eerste deel van 2017 veel tegenslag. De Red Bull-rijder heeft wel complimenten over voor de manier waarop zijn team zich vervolgens hersteld heeft.

"Dat hebben ze dit jaar heel goed gedaan", zegt hij. "Het is alleen jammer dat we er niet vanaf het begin stonden. Het geeft wel aan dat het team heel snel kan reageren. Hopelijk hebben we volgend jaar gewoon een goede start."

Volgende week zondag staat de twintigste en laatste race van het Formule 1-seizoen op het programma. De coureurs gaan om 14.00 uur Nederlandse tijd van start in Abu Dhabi.

In de WK-stand staat Verstappen achter wereldkampioen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, teamgenoot Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen op de zesde plaats met 158 punten. Hij kan in Abu Dhabi niet meer stijgen of zakken.