Verstappen vindt het jammer dat seizoen bijna ten einde is

"Ik wil eigenlijk nog niet dat het seizoen al ten einde komt", aldus Verstappen vrijdag in de voorbeschouwing van zijn team Red Bull Racing op de slotrace van 2017.

"Ik heb momenteel nog heel veel zin om te racen, dus ik zou willen dat we nog even door zouden gaan."

Die wens van de 20-jarige Nederlander is niet zo gek, aangezien hij sinds de Grand Prix van Maleisië van begin oktober zeer sterk presteert. In de laatste vijf races won Verstappen twee keer en werd hij ook een keer tweede, vierde en vijfde.

In het eerste deel van het seizoen viel de Limburger nog zeven keer uit in veertien Grands Prix.

Inhalen

Vorig jaar eindigde Verstappen achter het toenmalige Mercedes-duo Lewis Hamilton en Nico Rosberg en Sebastian Vettel (Ferrari) als vierde in de laatste race van het jaar op het Yas Marina Circuit.

"We hopen natuurlijk dat het we seizoen kunnen afsluiten met een goed resultaat in Abu Dhabi", stelt de coureur van Red Bull Racing. "Er zijn nogal wat mogelijkheden om in te halen op het circuit, dus dat kan de race interessant maken."

Verstappen, die vorige week in de Grand Prix van Brazilië als vijfde eindigde, is er al zeker van dat hij zesde zal worden in de WK-stand. Hamilton is al verzekerd van de wereldtitel.

De eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi zijn volgende week vrijdag. De race begint op zondag 26 november om 14.00 uur Nederlandse tijd.