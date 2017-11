Toro Rosso bevestigt Gasly en Hartley als coureurs voor 2018

"We zijn blij dat we zo vroeg ons coureursduo te horen hebben gekregen van Red Bull", zegt teambaas Franz Tost op de site van Toro Rosso, dat het satellietteam is van Red Bull Racing.

"In het laatste deel van dit seizoen hebben Pierre en Brendon laten zien dat ze klaar zijn voor de Formule 1. We zijn erg onder de indruk geraakt van hun leercurve."

De mededeling van Toro Rosso komt niet als een verrassing, want Gasly en Hartley waren de laatste twee Grands Prix al actief voor de Italianen nadat de renstal eind oktober definitief afscheid nam van Daniil Kvyat.

De 21-jarige Fransman Gasly reed dit seizoen vier races voor Toro Rosso, met een twaalfde plaats afgelopen weekend in Brazilië als zijn beste resultaat. De 7 jaar oudere Nieuw-Zeelander Hartley heeft drie Grands Prix achter zijn naam staan, met een dertiende plek in de Verenigde Staten als hoogtepunt.

Verstappen

Gasly en Hartley komen beiden uit het opleidingstraject van Red Bull. De Fransman werd vorig jaar kampioen in de GP2 Series, terwijl Hartley zich de afgelopen jaren richtte op het enduranceracen.

"Ik ben heel blij dat ik in 2018 voor Toro Rosso mag racen, mijn eerste echte seizoen in de Formule 1", reageert Gasly.

Hartley is ook zeer gelukkig met het goede nieuws. "Het geeft veel voldoening dat ik een onverwachte kans heb omgezet in een stoeltje in de Formule 1 in 2018. Ik dank Red Bull en Toro Rosso voor deze tweede kans. Dromen kunnen uitkomen."

Toro Rosso, de renstal waar Max Verstappen zijn Formule 1-carrière begon, startte dit seizoen met Carlos Sainz en Kvyat als coureurs. Sainz stapte voor de GP van de VS over naar het team van Renault, terwijl Kvyat inmiddels niet meer actief is in de koningsklasse van de autosport.

Overigens rijdt Toro Rosso volgend jaar met motoren van Honda. Dit seizoen hebben Gasly en Hartley nog een krachtbron van Renault. Het huidige Formule 1-seizoen eindigt volgende week zondag met de Grand Prix van Abu Dhabi.