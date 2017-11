Massa treedt in 2018 toe tot invloedrijk bestuursorgaan FIA

Waldner Bernardo, de voorzitter van de Braziliaanse autosportbond, bevestigt tegenover Globo Esporte dat de coureur van Williams een aanbod heeft geaccepteerd.

"Normaal gesproken geeft de voorzitter van de Braziliaanse bond aan dat hij deel uitmaakt van de World Motor Sport Council, maar ik begrijp dat Felipe binnen de FIA misschien nuttiger is dan ik", aldus Bernardo.

"Ik heb het aan hem voorgelegd, waarop hij zei er over na te denken. Dinsdag belde hij me op; hij had overlegd met zijn vader en vrienden en hoopt dat hij iets kan betekenen voor zijn sport."

De World Motor Sport Council bestaat uit 27 leden uit verschillende landen die een paar keer per jaar bij elkaar komen. Ze zijn verantwoordelijk voor belangrijke beslissingen in de autosport en dus ook in de Formule 1.

Abu Dhabi

De 36-jarige Massa is bij Williams bezig aan zijn laatste jaar als Formule 1-coureur. Hij kondigde eerder deze maand aan zijn lange carrière te beëindigen. Volgende week zondag wordt in Abu Dhabi de laatste race van het jaar verreden.

De Braziliaan rijdt sinds 2014 voor Williams en kwam eerder uit voor Ferrari en Sauber. Voor de Zwitserse renstal maakte hij in 2002 zijn debuut in de Formule 1.

Massa wist elfmaal een race te winnen in de koningsklasse van de autosport. In 2008 werd hij tweede in de WK-stand, vlak achter wereldkampioen Lewis Hamilton, die toen zijn eerste titel pakte. Dit seizoen staat hij tiende met 42 punten.