F1-directeur Brawn wil fabrikanten tegemoetkomen in motordiscussie

Mercedes en Ferrari uitten onlangs openlijk kritiek op de nieuwe plannen en het Italiaanse team dreigt zelfs de Formule 1 te verlaten als het nieuwe reglement op deze manier zal worden doorgezet.

"Als een fabrikant met een plan komt waardoor de krachtbronnen goedkoper worden, de sport voor de fans aantrekkelijker wordt en waarmee nieuwe leveranciers kunnen leven, waarom niet?", zegt Brawn woensdag tegen Autosport.

De Formule 1 wil de kosten beperken en meer competitie in de koningsklasse door onder meer standaardonderdelen te introduceren. De fabrikanten willen echter dat hun motor uniek blijft en ze hun eigen componenten blijven produceren.

Dat scenario zal worden voorkomen, zegt Brawn. "We willen oplossingen vinden zodat we Ferrari niet verliezen. Ik weet zeker dat we dat kunnen. Ik heb tien jaar bij het team gewerkt en ik weet wat zij vertegenwoordigen."

"Ferrari is een zeer belangrijke partner van de Formule 1", benadrukt de 62-jarige Brit. "Als we allemaal willen meewerken, zijn er oplossingen."

Partner

Brawn zegt te weten waar de knelpunten zitten in de discussie over de nieuwe regels in 2021. "Ik weet dat het belangrijk is om enerzijds de identiteit van de motoren te behouden", legt hij uit.

"Anderzijds zijn de huidige motoren te duur, maken ze te weinig geluid en worden er te veel gridstraffen uitgedeeld omdat teams het aantal te gebruiken krachtbronnen overschrijden."

De directeur pleit wel voor een eerlijkere sport. "Het grote verschil in prestaties tussen de auto's met verschillende motoren is niet goed voor de Formule 1. Bovendien krijgen we zo nooit een nieuwe partij die een motor bouwt."

In het huidige Formule 1-seizoen staat nog één race op het programma. Volgende week zondag gaan de coureurs om 14.00 uur Nederlandse tijd van start in Abu Dhabi.