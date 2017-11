Red Bull zonder reserve-onderdelen Renault-motor naar Abu Dhabi

"We zijn blij dat de motors de race in Brazilië overleefd hebben", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner woensdag tegen Auto, Motor und Sport. "We kunnen dezelfde auto's gebruiken in Abu Dhabi."

Bij de Grand Prix in São Paulo reed Verstappen met een verouderde MGU-H in zijn motor, nadat de turbolader gescheurd was in de dagen voor de race. Op Interlagos kwam Verstappen niet in de buurt van de podiumplaatsen en moest hij genoegen nemen met de vijfde plek.

"We moeten er niet aan denken dat we schade oplopen of dat er in de training in Abu Dhabi iets misgaat", zegt Horner. "Daar willen we het niet op aan laten komen, want het wordt een dure klus om dat op te lossen."

Als dat wel gebeurt, moeten de motoronderdelen gerepareerd worden, of moeten er gebruikte onderdelen van de teams Toro Rosso of Renault geleend worden.

Wisselen

Alle auto's die gebruik maken van een Renault-motor hebben dit seizoen al vaak van krachtbron moeten wisselen. Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo hebben al zes motoren gebruikt. Nico Hülkenberg en Carlos Sainz rijden bij Renault inmiddels met hun vijfde motor en de auto's van Toro Rosso, die momenteel bestuurd worden door Pierre Gasly en Brendon Hartley, hebben respectievelijk vijf en zeven motoren nodig gehad.

Hartley viel in Brazilië uit met een motorprobleem. De Nieuw-Zeelander moet hopen dat dit opgelost wordt voor de race in Abu Dhabi. Op nieuwe onderdelen hoeft hij niet te rekenen.

Horner is desondanks erg te spreken over het werk van Renault. "Wat de monteurs van Renault hebben gepresteerd is een klein mirakel. Ze zijn al weken bezig om oude onderdelen gereed te maken voor de nieuwe auto."

De Grand Prix van Abu Dhabi wordt op zondag 26 november om 14.00 uur Nederlandse tijd verreden.