Hamilton vreest dat coureurs in 2018 inhouden door nieuwe motorregels

De verscherpte reglementen houden in dat een coureur per seizoen niet meer vier, maar nog maar drie keer van motor mag wisselen. Sommige onderdelen mogen zelfs nog maar twee keer worden vervangen.

"Het zette me aan het denken dat ik zondag in Brazilië met een nieuwe motor tot het uiterste ging. Het was de eerste keer dat ik zo voluit ging", zegt Hamilton dinsdag tegen Autosport over de Braziliaanse Grand Prix van twee dagen geleden.

"Ik vind het maar niets dat we naar drie motoren gaan, het is klote. We zouden juist in staat moeten zijn om het maximale uit de motor te halen. Echte snelheid is wat we missen in de Formule 1."

Hamilton, die al zeker is van zijn vierde wereldtitel, maakte zondag op Interlagos indruk door na een start uit de pitstraat met een knappe inhaalrace uiteindelijk net het podium te missen en als vierde te eindigen.

Gridstraffen

De 32-jarige Hamilton houdt zelf altijd al in doordat hij zijn motor wil sparen en denkt dat de sport vanwege de nieuwe reglementen en dus een grotere kans op gridstraffen alleen nog maar voorzichtiger zal worden.

"De motoren worden tot een bepaalde limiet getest, waarna de limiet waarop ze gebruikt kunnen worden iets lager wordt ingesteld. Ik zit er altijd nog verder onder", legt de Mercedes-rijder uit.

"Wanneer het team me tijdens een race vraagt om het vermogen van de motor op te schroeven, doe ik dat niet. Ik geef er de voorkeur aan om op andere manieren in te halen. Ik denk dat het te maken heeft met de angst om te veel te pushen, waardoor ik vorig jaar in Maleisië bijvoorbeeld mijn motor opblies."

Volgende week zondag staat in Abu Dhabi de twintigste en laatste race van het seizoen op het programma. In 2018 telt de Formule 1-kalender 21 Grands Prix.

