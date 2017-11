Verstappen vertrouwt op goede relatie tussen Red Bull en Renault

De relatie tussen Renault en Red Bull kwam dit seizoen flink onder druk te staan door alle technische malheur waar de Oostenrijkse renstal mee te maken kreeg.

"Ik denk niet dat wij een derde wiel aan de wagen zullen worden", zei Verstappen maandag in het programma Peptalk bij Ziggo Sport. "Red Bull en Renault hebben samen vier wereldtitels gewonnen. Er is wederzijds respect. We zijn altijd het beste Renault-team geweest en ik vertrouw erop dat dat zo blijft."

Verstappen verlengde onlangs zijn contract bij het team tot het eind van 2020. Onzeker is of Renault ook na 2018 motoren blijft leveren aan Red Bull. Mocht Renault afhaken, lijkt Red Bull alleen aan te kunnen kloppen bij Honda. De Japanners hebben echter nog meer problemen en een groter gebrek aan snelheid ten opzichte van de concurrentie.

Clausule

Verstappen liet in het midden of hij een clausule in zijn contract heeft staan, die hem de kans geeft te vertrekken als Red Bull niet competitief is. De Limburger wilde niet over de inhoud van zijn verbintenis praten.

Voor komend seizoen verwacht de drievoudig Grand Prix-winnaar dat Red Bull er vanaf het begin dichter op zit. "We hadden dit jaar natuurlijk een reglementsverandering. Ik denk dat we de auto nu meer begrijpen en er zal niet veel veranderen."

Wel hoopt hij dat de opvolger van de RB13 eerder klaar is dan zijn voorganger. "Dan kunnen we eerder testen op bijvoorbeeld een filmdag. Nu werd de eerste testdag in Barcelona een soort installatiedag."

Ricciardo

Als het aan Verstappen ligt, blijft Daniel Ricciardo ook na 2018 zijn teamgenoot. Het contract van de Australiër loopt na komend seizoen af en hij heeft aangegeven om zich heen te kijken.

"We kunnen goed met elkaar overweg", erkende Verstappen. "Ik heb er niets mee te maken of hij blijft, maar het zou goed zijn. Ik zie wel hoe het loopt, ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat."

Over een kleine twee weken staat in Abu Dhabi de laatste race van het jaar op het programma. Daarin mag Verstappen van Renault alles vragen van zijn motor. "Zeker als we kansen zien om te winnen. Ik vind het jammer dat het jaar eindigt. Het gaat de laatste tijd goed."