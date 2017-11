Hamilton voelt zich nog jong en kijkt uit naar 'vele races die nog komen'

"Ik heb genoten van de race", zegt Hamilton op de website van de Formule 1. "Het voelde alsof ik weer aan het karten was, waar ik ook altijd achteraan startte."

"Ik heb genoten van de gevechten en hopelijk laat ik hiermee zien nog steeds tot op het bot gemotiveerd te zijn. Ik voel me nog jong en heb nog heel veel races te gaan", aldus Hamilton die in januari 33 jaar wordt.

Zaterdag crashte hij in het eerste deel van de kwalificatie met zijn Mercedes tegen de muur. Daardoor moest de Brit zondag als laatste vertrekken uit de pitstraat.

"Ik heb het verknald in de kwalificatie en belandde daardoor in de moeilijkste positie", zegt Hamilton. "Ik was goed genoeg om de race te winnen als ik op pole had kunnen beginnen, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn." Uiteindelijk kwam Hamilton op vijf seconden achterstand van winnaar Vettel als vierde over de finish.

"Er is geen ruimte om fouten te maken wanneer je de beste wilt zijn, maar het gebeurt nou eenmaal", vervolgt hij. "Toen ik zondag opstond, was het doel om van de fouten van zaterdag te leren en het team trots te maken."

Podium

Gedurende de race werkte Hamilton zich gestaag op richting het podium. Kimi Raikkonen voorkwam uiteindelijk dat hij een ereplaats behaalde, maar daar is de Brit niet rouwig om.

"Met de vierde plaats ben ik zeer, zeer tevreden. Ik hoop dat de fans hebben genoten. Ik heb alles gegeven en zowel ik als de auto hadden niks meer over. Ik heb nog geprobeerd om derde te worden maar de banden waren gewoon op."

Over twee weken wordt het Formule 1-seizoen afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.