Vettel blij dat hij hard teamwerk kan bekronen met zege in Brazilië

"Ik ben blij voor het volledige team, want we hebben aan aantal zware weken achter de rug", zegt de Duitse coureur op de website van Ferrari. "Het zijn lange nachten geweest waarin hard gewerkt is, met grote steun vanuit de fabriek."

Vettel boekte in Brazilië zijn vijfde zege van dit seizoen. In de laatste vijf races stond de viervoudig wereldkampioen slechts eenmaal op het podium met een tweede plek in de Verenigde Staten.

"Deze zege is erg belangrijk voor het team", zei Vettel dan ook. "Na zo'n lange periode is het geweldig dat we dit hebben kunnen bereiken. Ik draag deze zege op aan het hele team, aan iedereen die zo hard gewerkt heeft."

Uitdager

Bij de opening van het seizoen leek Vettel een serieuze uitdager voor Mercedes, dat de koningsklasse van de autosport die afgelopen drie jaar wist te domineren. Tot aan de zomer ging de 30-jarige Duitser gelijk op met Lewis Hamilton. Maar terwijl de Vettel een zwakke tweede seizoenshelft kende, stelde de Brit zijn vierde wereldtitel probleemloos veilig.

Na zijn zege in Brazilië is Vettel vrijwel zeker van de tweede plek in de WK-stand. Alleen als Bottas in Abu Dhabi de laatste race van het jaar wint en Vettel niet bij de eerste acht eindigt, gaat de Fin hem nog voorbij in het klassement.

In Brazilië had Vettel geen last van Hamilton, die door een crash in de kwalificatie achteraan moest starten. Na een inhaalrace werd de wereldkampioen met vijf seconden achterstand nog vierde.

Start

Vettel rekende al in de eerste bocht op Interlagos af met Bottas, de Finse Mercedes-coureur die van pole position was gestart.

"Ik kwam niet goed van de lijn met een beetje wielspin, dus ik dacht dat ik mijn kans gemist had", keek Vettel terug op de start die cruciaal bleek. "Maar Valtteri had nog meer problemen, waardoor ik hem binnendoor kon passeren."

"Daarna heb ik hard moeten pushen om een gaatje te slaan. Ik heb alles gegeven om een voorsprong te verkrijgen en kon de race van daaruit controleren."

"Dit was een van de moeilijkste races van het seizoen, want je kon je echt geen fout permitteren. Valtteri was altijd vlakbij en we hadden dezelfde snelheid."

Over twee weken staat in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen op het programma.