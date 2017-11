Verstappen houdt 'klotegevoel' over aan vijfde plek in Brazilië

"En als ze dan de turbo niet helemaal opendraaien, dan houdt het helemaal op", zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport over de beslissing van Renault om geen risico met de motor te nemen.

"Gedurende de hele race zag ik de Ferrari's en de Mercedessen zodra we het rechte stuk opgingen, weer verdwijnen. Het is gewoon klote, je hebt geen snelheid."

Verstappen was ook niet te spreken over zijn start, waarbij hij er niet in slaagde om vanaf de vierde positie naar voren op te schuiven. "Mijn start was gewoon slecht. Ik had iets te veel wielspin en startte bovendien op de witte lijn, dat is sowieso niet handig."

Vol gas

Verstappen, die twee van de laatste vier races won, is niet van mening dat Red Bull nu terug bij af is. "Dat denk ik niet. We hebben de auto dit weekend niet goed voor elkaar gekregen. Dit circuit ligt ons ook niet. That's it."

De 20-jarige Limburger was wel blij dat hij in de slotfase van de race nog het stokoude baanrecord van Juan Pablo Montoya verbeterde. "Ik wilde dat graag in mijn bezit hebben. Het lukte me niet om hem in Mexico op mijn naam te schrijven, maar gelukkig hier wel."

Als het aan Verstappen ligt, dan draait Renault de turbo van zijn motor helemaal open voor de laatste race van het seizoen over twee weken in Abu Dhabi. "Gewoon vol gas en dan zien we wel hoe het afloopt."