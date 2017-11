Lauda laakt toekomstplannen Liberty Media met Formule 1

"Ik maak me zorgen", zegt Lauda in een interview met Gazzetta dello Sport. "Het was logisch dat de Amerikaanse eigenaren tijd nodig hadden om de Formule 1 te begrijpen, maar die tijd is inmiddels wel verstreken."

Mercedes, het team waar Lauda als adviseur werkzaam is, deed recent al zijn beklag over de nieuwe regelgeving over de motoren die in 2021 ingaat en over verminderde commerciële inkomsten die teams zullen ontvangen.

Lauda zegt in de Italiaanse sportkrant erg ongerust te zijn over de koers die Liberty Media wil varen. "Ze willen de verschillen tussen de diverse teams kleiner maken, maar het DNA van de Formule 1 is het tegenovergestelde."

"Je bent een dwaas als je denkt dat Grands Prix attractiever worden als er elk weekend een andere winnaar is. Formule 1 draait om competitie", aldus Lauda.

"Het ontwikkelen van de auto's is een van de belangrijkste fundamenten onder deze sport, evenals de dapperheid van de coureurs", stelt de 68-jarige Oostenrijker. "In plaats daarvan willen ze de betere teams bestraffen en de coureurs beschermen als baby's, met bijvoorbeeld de introductie van de halo."

Ideeën

Liberty Media maakte onlangs bekend dat het prijzengeld in de Formule 1 met dertien procent zal dalen naar 273 miljoen dollar (234 miljoen euro). Het is voor het eerst in de recente geschiedenis van de sport dat het prijzengeld afneemt.

"Maar waar willen ze naartoe?", vraagt Lauda zich af. "Er zouden ideeën moeten komen om meer geld te verdienen, maar die zie ik niet."

"Ik hoorde Sean Bratches (commercieel directeur van Liberty Media, red.) opperen dat de coureurs met gridkids de baan op moeten komen. Maar het voetbal imiteren noem ik geen nieuwe ideeën introduceren."

Mercedes domineerde de laatste vier jaar de Formule 1, met vier contructeurstitels en wereldkampioenschappen voor Lewis Hamilton (drie) en Nico Rosberg (één).

Zondagmiddag bij de Grand Prix van Brazilië begint Mercedes-coureur Valtteri Bottas vanaf pole position. Hamilton moet na een crash in de kwalificatie achteraan beginnen. De race start om 17.00 uur.