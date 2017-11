Verstappen door gebrek aan snelheid weinig hoopvol over kansen in Brazilië

"De balans van de auto was nog steeds niet goed. In de kwalificatie was ik al constanter, maar gewoon niet snel genoeg. Dan houdt het op. Ik heb er het maximale uitgehaald en daar moet ik blij mee zijn", aldus Verstappen in gesprek met Ziggo Sport.

De coureur van Red Bull Racing zag Mercedes-coureur Valtteri Bottas pole position pakken, terwijl Sebastian Vettel van Ferrari het tweede plekje op de voorste startrij bemachtigde. Kimi Raikkonen start naast Verstappen als derde op de tweede startrij.

Hoewel de Nederlander zich realiseert dat hij er het maximale heeft uitgehaald, is van tevredenheid geen sprake. "Ik had wel op meer gehoopt. Als je er van de laatste vier races twee wint, dan verwacht je meer."

Snelheid

Verstappen, die twee weken geleden in Mexico nog onbedreigd naar de zege reed en begin oktober zegevierde in Maleisië, vreest dat op het circuit van Interlagos een stunt nodig is om de tweede GP-zege op rij te boeken.

"Ik wil niet zeggen dat het zondag een eenzame race gaat worden, maar er moet wel iets gebeuren aan de start. We zijn gewoon niet snel genoeg om aan te vallen", concludeerde de Nederlander.

De race in Interlagos begint zondag om 17.00 uur. De coureurs sluiten het seizoen op 26 november af met de Grand Prix van Abu Dhabi.