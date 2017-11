Hamilton sluit zege in Brazilië uit na crash in kwalificatie

Hamilton verloor in de zesde bocht van de eerste kwalificatieronde de controle over zijn auto bij het terugschakelen, waarna de viervoudig wereldkampioen in de bandenstapel belandde.

"Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor de crash", zei Hamilton, die voor het eerst sinds de GP van België vorig jaar de kwalificaties niet afmaakte, tegen Ziggo Sport. "Het is een samenhang van omstandigheden, maar ik had beter moeten weten. Het is nu wel uitgesloten dat ik de race ga winnen."

Heel erg hoeft de 32-jarige Brit daar overigens niet over in te zitten. Hamilton stelde eind oktober in Mexico al zijn vierde wereldtitel veilig en rijdt de rest van dit seizoen dus voor de eer.

Plezier

Hamilton hoopt zondag dan ook vooral te genieten op het circuit van Interlagos. "Uitdagingen maken het leven interessant en uitdagingen overwinnen maakt het leven zinvol. Ik ga gewoon proberen om zoveel mogelijk plezier te hebben."

"De negatieve commentaren over mijn crash zal ik maar voor lief moeten nemen", vervolgde Hamilton. "Het is een ongebruikelijke actie van mij, maar dit toont maar weer eens aan dat mensen fouten maken. Hopelijk leer ik hier van."

De race in Brazilië begint zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd. Max Verstappen begint vanaf de vierde plek, terwijl Mercedes-coureur Valtteri Bottas van pole position start.