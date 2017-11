Verstappen start als vierde bij GP Brazilië, pole voor Bottas

Verstappen klokte in de laatste kwalificatiesessie 1.08,925 als snelste tijd en gaf daarmee 0,603 seconden toe op polesitter Bottas. Vettel start naast de Fin van Mercedes op de voorste startrij. Voor Bottas is het zijn derde pole position in zijn loopbaan.

Kimi Raikkonen stuurde zijn Ferrari naar de derde tijd en start zondag naast Verstappen op de tweede rij. De Limburger van Red Bull Racing bleef zijn teamgenoot Daniel Ricciardo al voor de dertiende keer dit seizoen voor. De Australiër klokte de vijfde tijd, maar start door een straf in de achterhoede.

De vijfde plek op de grid wordt daardoor overgenomen door Sergio Perez (Force India). Fernando Alonso mag vanaf de zesde plaats vertrekken. Dat is zijn beste startpositie van het seizoen.

Het Renault-duo Nico Hülkenberg en Carlos Sainz begint vanaf de vierde rij, terwijl de afscheidnemende Felipe Massa voor eigen publiek vanaf de negende positie mag vertrekken.

Hamilton

Hamilton zorgde al vroeg in de kwalificatie voor een rode vlag. De kersverse wereldkampioen verloor bij zijn eerste run de controle over zijn Mercedes en belandde in de bandenstapel. De Brit vertrekt daardoor zondag tijdens de race vanaf de laatste plaats.

In de tweede sessie slaagden Esteban Ocon (Force India), Romain Grosjean (Haas), Stoffel Vandoorne (McLaren), Kevin Magnussen (Haas) en Brendon Hartley (Toro Rosso) er niet in snel genoeg te zijn. Hartley, die vanwege een gridstraf in de achterhoede start, zette geen tijd neer.

In de eerste kwalificatiesessie sneuvelden naast Hamilton ook Pascal Wehrlein (Sauber), Pierre Gasly (Toro Rosso), Lance Stroll (Williams) en Marcus Ericsson (Sauber). Stroll mocht blij zijn dat hij überhaupt een tijd kon neerzetten, aangezien zijn versnellingsbak het in de laatste training begaf.

De race in Interlagos begint zondag om 17.00 uur.

