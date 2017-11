Verstappen door problemen met auto slechts negende in derde training

Verstappen, die begon op softs en in de laatste fase naar supersofts wisselde, klaagde over de afstellingen van zijn auto en had hier en daar weinig grip in de bochten. Zijn beste ronde legde hij af in 1.10,495.

Ook Red Bull Racing-teamgenoot Daniel Ricciardo kende geen toptraining met een vijfde plek: 1.10,244. Er lijkt daardoor richting de race nog veel werk aan de winkel voor het Oostenrijkse team.

Ricciardo moest Bottas (1.09,281), diens collega Lewis Hamilton (1.09,284) en het Ferrari-duo Kimi Raikkonen (1.09,326) en Sebastian Vettel (1.09,339) voor zich dulden.

Naast de top vijf waren ook McLaren-coureur Fernando Alonso (1.10,288) en Force India-rijders Sergio Perez en Esteban Ocon - die respectievelijk 1.10,322 en 1.10,357 reden - sneller dan Verstappen.

Stroll

Lance Stroll van Williams viel al snel uit met een kapotte versnellingsbak. De jonge Canadees (19) moet het onderdeel laten vervangen en wacht daardoor een gridstraf bij de race op zondag.

Verstappen kende vrijdag minder problemen dan zaterdag. Toen noteerde de Nederlander in de eerste en tweede vrije training op het circuit van Interlagos respectievelijk de vierde en vijfde tijd.

Later zaterdag, om 17.00 uur, staat de kwalificatie op het programma in São Paulo. Zondag wordt de race om dezelfde tijd verreden. Vorig jaar werd Verstappen na een indrukwekkende inhaalrace derde achter Hamilton en Nico Rosberg.