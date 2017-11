Toro Rosso niet gediend van uitlatingen Renault-baas Abiteboul

De chef van Renault insinueerde vrijdag na de vrije trainingen dat Toro Rosso wellicht zelf debet is aan alle malheur.

Toro Rosso bestrijdt de lezing van Abiteboul ten zeerste. "Het komt als een grote verrassing voor het team dat Abiteboul stelt dat de motorproblemen waar Toro Rosso mee kampt louter teamgerelateerd zijn", meldt het team in een verklaring.

In de Grand Prix van Mexico hadden coureurs Pierre Gasly en Brendon Hartley twee weken geleden allebei te kampen met problemen en vrijdag plofte de motor van de wagen Hartley wederom tijdens de eerste vrije training in Brazilië.

"We maken ons zorgen over de manier waarop de motor wordt gebruikt bij Toro Rosso, wat wellicht verklaart waarom het team zo veel problemen heeft", had Abiteboul gezegd. "Er is nooit sprake van toeval in deze sport."

Onderdelen

Toro Rosso geeft aan niets te hebben veranderd aan de manier waarop de onderdelen in de auto zijn geïnstalleerd. "We willen graag duidelijk maken dat de recente problemen niet komen door de manier waarop het team functioneert of hoe de motor is geïntegreerd met het chassis."

Het Italiaanse team gaat zelfs een stapje verder en impliceert dat Renault er wellicht zelf baat bij heeft om het team inferieure onderdelen te geven.

"We moeten niet vergeten dat Renault en Toro Rosso strijden om een hogere plek in het constructeurskampioenschap. Zoals de heer Abiteboul al aangaf zijn de incidenten wellicht geen toeval, maar die zijn zeker niet ontstaan door de auto van Toro Rosso."

Helmut Marko

Red Bull-adviseur Helmut Marko floot de teamleiding van Toro Rosso enkele uren later terug. Volgens de Oostenrijker kan er geen sprake van zijn dat Renault express de boel saboteert bij het dochterteam van Red Bull Racing.

"Gedurende de afgelopen 10 jaar, waarvan veel succesvol verliepen, hebben we allerlei emoties ervaren met onze huidige motorleverancier. Zoals gewoonlijk lopen de emoties aan het eind van een seizoen hoog op, maar we waarderen de relatie en dat blijven we doen", meldt Marko in een korte verklaring.

"Er is bij ons geen twijfel over of we eerlijk en juist zijn behandeld door onze leveranciers. Zo ervaren we dat vandaag ook nog."