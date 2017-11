Verstappen noteert vijfde tijd bij tweede vrije training in Brazilië

De 20-jarige Nederlandse coureur van Red Bull Racing klokte op Interlagos 1.09,886 als snelste tijd en was daarmee bijna een halve seconde trager dan lijstaanvoerder Lewis Hamilton van Mercedes (1.09,515).

Verstappen moest ook diens teamgenoot Valtteri Bottas (1.09,563), zijn eigen teamgenoot Daniel Ricciardo (1.09,743) en Ferrari-rijder Sebastian Vettel (1.09,875) voor zich dulden.

Bijna alle coureurs zetten vanwege de lichte regenval langzamere rondetijden neer dan tijdens de eerste vrije training eerder op vrijdag.

Verstappen beëindigde die oefensessie met 1.09,750 als vierde. Hamilton toonde zich ook toen al de sterkste man van het veld en verpulverde met 1.09,220 bovendien het baanrecord.

Grip

Verstappen klaagde tijdens de eerste vrije training over het gebrek aan grip en ook na afloop van de tweede vrije training stipte de Limburger dat aan als een puntje van kritiek.

"In de korte run op de supersofts ging het niet geweldig, dat had beter gekund. Maar we zitten er niet ver vandaan. De lange runs zagen er best goed uit. Er zijn nog wel wat verbeteringen te maken", zei hij op zijn eigen website.

Verstappen wist dan ook nog niet wat hij zondag precies van de race moet verwachten. "Mercedes is snel, maar als we ons nog kunnen verbeteren komen we in de buurt. We gaan het zien."

Inhaalrace

Zaterdag volgen de derde vrije training (14.00 uur) en de kwalificatie om 17.00 uur. Zondag begint de race eveneens om 17.00 uur.

Hamilton was vorig jaar de beste op Interlagos. Verstappen lag toen zestien rondes voor het einde nog zestiende, maar stuurde zijn Red Bull met een indrukwekkende inhaalrace naar de derde plaats.

Twee weken geleden verzekerde Hamilton zich in Mexico van zijn vierde wereldtitel. Verstappen boekte daar de derde Grand Prix-zege uit zijn loopbaan en zijn tweede van het seizoen.

In Brazilië moeten Ricciardo en de Toro Rosso-rijders Pierre Gasly en Brendon Hartley bij de race tien plaatsen terug op de startopstelling. Alledrie laten ze een onderdeel van de motor vervangen en krijgen daarvoor een gridstraf van de internationale automobielfederatie FIA.