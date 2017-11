Gemeente en circuit Zandvoort vinden terugkeer Formule 1 haalbaar

Uit het onderzoek dat in de laatste maanden is uitgevoerd blijkt wel dat er flink geïnvesteerd moet worden in het circuit en de infrastructuur en dat het een hele klus wordt om aan alle financiële verplichtingen te voldoen.

Alleen al voor het binnenhalen van de Grand Prix moet vermoedelijk zo'n 20 miljoen euro worden betaald aan Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. De gemeente en het circuit van Zandvoort zijn wel tot de conclusie gekomen dat er geen onoverkomelijke technische, organisatorische en logistieke hobbels zijn.

Vorige maand liet prins Bernhard junior, eigenaar van het circuit van Zandvoort, al weten te hopen op een terugkeer van de Formule 1 naar Nederland en de resultaten van het onderzoek stemmen hem positief.

"Het is haalbaar en dat is gaaf. Het is mogelijk onze droom waar te maken en datgene te realiseren wat iedereen in Nederland wil: Max Verstappen wereldkampioen zien worden in Zandvoort", zegt hij.

"Ik heb gekscherend wel eens gezegd dat we weer een race in 2020 willen, maar dat is denk ik niet reëel. We hebben eerst nog veel tijd nodig om financieel draagvlak te vinden en daar is een breed consortium voor nodig met daarin niet alleen het circuit en de gemeente Zandvoort, maar ook met sponsors en overheden die middelen beschikbaar moeten stellen."





Demonstraties

De gemeente sluit zich bij de woorden van prins Bernhard junior aan. "We kunnen met ontspanning naar de cijfers kijken, want we zien opbrengsten voor heel Nederland en wij zijn bereid daar het gesprek met derden mee in te gaan", aldus wethouder Gerard Kuipers.

Met name door de goede prestaties van Verstappen in de Formule 1 is de populariteit van de sport in Nederland flink toegenomen. De coureur van Red Bull Racing gaf de laatste jaren al enkele drukbezochte demonstraties in Zandvoort.

De dertigste en vooralsnog laatste Grand Prix van Nederland werd in 1985 verreden. De Oostenrijker Niki Lauda kroonde zich destijds tot winnaar in Zandvoort. In de afgelopen weken doken er ook geruchten op over een Formule 1-race in Amsterdam of Rotterdam, maar beide gemeenten ontkenden gesprekken over een stratencircuit.

Brazilië

Drievoudig Grand Prix-winnaar Verstappen bereidt zich momenteel in Brazilië voor op de voorlaatste Grand Prix van het huidige Formule 1-seizoen. Vrijdag klokte de 20-jarige Limburger de vierde tijd in de eerste vrije training op het circuit van Interlagos.

De race in Brazilië begint zondag om 17.00 uur. Vorig jaar maakte Verstappen indruk bij de Zuid-Amerikaanse Grand Prix door in een regenachtig decor als derde te eindigen na een fenomenale inhaalrace.