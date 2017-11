Hongerige Verstappen ziet zichzelf niet als favoriet voor GP Brazilië

"De afgelopen vier races was onze auto de snelste. Of dat hier in Brazilië ook zo is, gaan we wel weer zien. Ik beschouw mezelf niet als favoriet, je moet altijd weer opnieuw beginnen. Maar ik voel me nog heel fris en ben hongerig. Absoluut", zegt Verstappen donderdag op zijn website Verstappen.nl.

Verstappen kan niet alleen uit de resultaten van de afgelopen weken vertrouwen putten voor de race op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. De 20-jarige Nederlander van Red Bull kan ook met een goed gevoel terugkijken op de Grand Prix vorig jaar in Brazilië.

Toen reed Verstappen in de regen een sensationale race, waarin hij in de slotfase spectaculair van plek zestien naar het podium ging. Hij finishte als derde.

"Het is natuurlijk prima om weer terug te zijn hier in Brazilië, maar eerlijk gezegd ben ik niet meer bezig geweest met de race van vorig jaar. Het is nu 2017, dat was 2016. Vorig jaar heb ik hem wel een keer gezien, toen die race toevallig werd uitgezonden."

Abu Dhabi

Verstappen begint als nummer zes van de WK-stand aan de race in Brazilië. Hij heeft 148 punten en het wordt moeilijk om nog een plek te stijgen. Nummer vijf Kimi Raikkonen (Ferrari) heeft dertig punten meer, terwijl na Brazilië alleen de Grand Prix van Abu Dhabi rest.

Lewis Hamilton stelde twee weken geleden bij de Grand Prix van Mexico zijn vierde wereldtitel al veilig. Verstappen won de race in Mexico, nadat hij begin vorige maand in Maleisië zijn eerste zege van het seizoen boekte.

Vrijdag zijn de eerste twee vrije trainingen van de Grand Prix van Brazilië, gevolgd door de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag. De race in Brazilië start om 17.00 uur (Nederlandse tijd).