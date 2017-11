Bottas wil in 2018 uit schaduw Hamilton treden bij Mercedes

"Ik ben er al een aantal keer in geslaagd om Lewis te verslaan, maar niet zo vaak als ik had gewild", zei Bottas donderdag in het Braziliaanse Sao Paulo, waar dit weekeinde de voorlaatste Grand Prix van het seizoen wordt verreden, tegenover Sky Sports.

"Lewis is een uitstekende en erg constante coureur, maar ik moet in mezelf blijven geloven."

Bottas is bezig aan zijn eerste seizoen bij Mercedes, waar hij de plaats overnam van Nico Rosberg. De Duitser werd vorig jaar wereldkampioen en besloot daarna meteen een punt achter zijn carrière te zetten.

Bottas bezet momenteel de derde plaats in de WK-stand. Hamilton bleek dit seizoen een klasse beter en veroverde eind vorige maand in Mexico zijn vierde wereldtitel.

Bijrol

Voor Bottas is dat geen reden om ook in 2018 genoegen te nemen met een bijrol bij de Duitse renstal. "Ik ben geen tweede rijder en schik me niet in die rol, anders kan ik net zo goed thuis blijven."

Dit seizoen staat de teller voor de voormalig Williams-coureur op twee Grand Prix-zeges. Hij was in april de snelste in Rusland en kwam in juli ook als eerste over de finish in Oostenrijk. Na de zomerstop slaagde Bottas er nog amper in om op het erepodium terecht te komen.

"Ik heb dit jaar vooral enorm veel geleerd", blikte hij terug. "Ik zie dit ook echt als een leerjaar voor mezelf bij dit team. Volgend jaar begin ik het seizoen met de mensen die ik al ken, in een vertrouwde omgeving. Dan wordt het een heel ander verhaal en moet ik er echt voor gaan."

Bottas kan in de afsluitende twee races van het seizoen, in Brazilië en Abu Dhabi (26 november) Sebastian Vettel nog van de tweede plaats in de WK-stand verdringen. De Scandinaviër moet een achterstand van vijftien punten goedmaken op de Duitser van Ferrari.