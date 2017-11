Wehrlein durft niet te voorspellen of hij volgend jaar nog in Formule 1 rijdt

"Ik ben heel slecht in voorspellen", zei de 23-jarige Wehrlein donderdag in het Braziliaanse Sao Paulo, waar dit weekeinde de voorlaatste Grand Prix van het jaar wordt verreden.

"Als je geen sponsors hebt, is het tegenwoordig onmogelijk een stoeltje te verkrijgen. Als mijn familie nou 5 of 10 miljoen euro kon betalen, dan zat ik goed. Helaas is dat niet het geval.''

Williams heeft diverse opties voor het tweede stoeltje, onder wie Robert Kubica. De 32-jarige Pool heeft al getest voor de Britse renstal en is erop gebrand zijn rentree te maken nadat een zwaar rally-ongeval in 2011 een abrupt afscheid van de Formule 1 betekende.

De kans is groot dat Wehrlein, afkomstig uit het opleidingsteam van Mercedes, binnenkort zijn spullen moet pakken bij Sauber. Dat Zwitserse team werkt steeds nauwer samen met Ferrari, een belangrijke concurrent van Mercedes.

Zes WK-punten

Wehrlein debuteerde in 2016 bij Manor in de Formule 1. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar Sauber. In twee jaar verzamelde Wehrlein zes WK-punten.

Met Sebastian Vettel (Ferrari) en Nico Hülkenberg (Renault) zijn er volgend jaar in elk geval twee Duitsers actief in de koningsklasse van de autosport.

Komend weekeinde komt Wehrlein in actie bij de Grand Prix van Brazilië. De eerste twee vrije trainingen op Interlagos worden vrijdag om respectievelijk 13.00 uur en 17.00 uur Nederlandse tijd verreden.

Op zaterdag volgen de derde vrije training (14.00 uur) en de kwalificatie (17.00 uur). De race is zondag eveneens om 17.00 uur.

