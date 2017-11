Massa verwacht ander afscheid dan vorig jaar bij thuisrace in Brazilië

De 36-jarige Massa nam vorig jaar ook al afscheid van zijn thuispubliek, maar besloot later om toch nog een jaar door te gaan. Valtteri Bottas vertrok van Williams naar Mercedes, waarna de Braziliaan de vrijgekomen plek innam.

"Het voelt raar omdat ik alles al eerder heb meegemaakt, al weet ik zeker dat het ook leuk zal zijn", kijkt Massa donderdag tegenover Speedweek uit naar zijn 'nieuwe' afscheid op Interlagos.

"Wat vorig jaar gebeurde zal nu niet weer zo zijn, maar dat is niet zo belangrijk. Het was meer dan genoeg. Ik weet dat de mensen van me houden en me respecteren. Meer kan ik niet van ze vragen."

Massa genoot vorig jaar van de spontaniteit van de Braziliaanse fans. "Het is bijna onmogelijk om de emoties van toen onder woorden te brengen. Ik had nooit zo'n reactie van de fans en teamleden verwacht. Formule 1 was nooit menselijker. Het was niet gepland, dat maakte het zo bijzonder."

Steunen

Massa, die in 2008 (tweede) en 2006 (derde) op het podium eindigde in de strijd om de wereldtitel, kende vorig jaar een teleurstellende Grand Prix in Brazilië doordat hij uitviel. Desondanks kijkt hij met een goed gevoel terug.

"Brazilië is voor mij één van de beste races van het jaar. Ik voel de steun van de mensen, niet alleen vanuit de stad, maar vanuit het hele land. Ik hoop alleen dat het resultaat deze keer anders zal zijn."

De ervaren coureur, die over twee weken in Abu Dhabi zijn allerlaatste race rijdt in de Formule 1, is niet van plan om zich na zijn afscheid terug te trekken uit de autosport. Hij overweegt een overstap in een andere raceklasse.

"Als ik overstap naar een andere klasse, zal dat niet voor slechts een jaar zijn. De Formule E is zeker een mogelijkheid, vanwege de toegewijde automerken, de interessante locaties en het toekomstige imago", aldus Massa.

De eerste twee vrije trainingen op Interlagos worden vrijdag om respectievelijk 13.00 uur en 17.00 uur Nederlandse tijd verreden. Op zaterdag volgen de derde vrije training (14.00 uur) en de kwalificatie (17.00 uur). De race is zondag eveneens om 17.00 uur.