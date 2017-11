Hamilton laat zich niet afleiden door onthullingen in Paradise Papers

"Het stormde deze week een beetje rond mijn persoon", erkende Hamilton woensdag in gesprek met de BBC. "Maar dat leidt me niet af van mijn enige doel dit weekend: de Grand Prix van Brazilië winnen."

De naam van de 32-jarige Hamilton dook deze week op in de Paradise Papers, een verzamelnaam voor 13,4 miljoen documenten en emails die zijn gelekt aan de Süddeutsche Zeitung over dubieuze geldstromen.

De viervoudig wereldkampioen zou onder meer door accountantskantoor EY geholpen zijn met het vermijden van het betalen van belasting voor het gebruik van zijn privejet, door deze in een ander bedrijf onder te brengen.

Het management van Hamilton bracht eerder deze week al een statement naar buiten waarin het onderstreept dat Hamilton zijn belastingzaken laat uitvoeren door andere mensen en dat er geen sprake is van illegale praktijken.

Relaxen

Hamilton wilde daar woensdag niks meer aan toevoegen en richt zich nu volledig op de laatste twee races van het seizoen. Hoewel de Brit zich eind oktober in Mexico al voor de vierde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen kroonde, is hij niet van plan om in Brazilië (zondag) en Abu Dhabi (26 november) achterover te leunen.

"Het is heel belangrijk om die laatste twee Grands Prix te winnen, want dan kan ik nog meer laten zien waar ik het hele seizoen voor gewerkt heb", aldus Hamilton. "Ik kan ook relaxen en kijken hoe iemand anders er met de zege vandoor gaat, maar zo zit ik niet in elkaar."

"Komend weekend sta ik gewoon voor dezelfde uitdagingen als eerder dit seizoen. Red Bull Racing zal sterk voor de dag komen en ook Ferrari presteert weer goed, dus het zal dicht bij elkaar liggen."

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd.