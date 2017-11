Mercedes gaat in laatste twee races experimenteren voor 2018

De Duitse renstal kan zich dat permitteren omdat Lewis Hamilton de wereldtitel al binnen heeft en het team ook het kampioenschap van de constructeurs heeft bemachtigd.

"We kunnen wat nieuwe onderdelen testen en ideeën uitproberen", verlelde teambaas Toto Wolff woensdag. "Daar komen we tijdens een normaal raceweekeinde niet aan toe, maar nu de titels binnen zijn, kunnen we wat meer risico nemen."

Wolff voegde daar wel aan toe dat Mercedes ook in de laatste twee races voor winst gaan. Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas gaan niet achterover leunen.

"Dat is verleidelijk, omdat de druk eraf is. Maar zo staan wij er niet in. Doel is de laatste twee races te winnen. We benaderen de komende races precies hetzelfde als de eerste race van het seizoen", aldus Wolff.

Verstappen

De voorlaatste race van het seizoen wordt zondag verreden in Brazilië. Twee weken later wordt het jaar afgesloten in Abu Dhabi.

Bottas, die zijn eerste seizoen bij Mercedes er bijna op heeft zitten, kan nog tweede worden in de WK-stand. De Fin heeft 262 punten, terwijl Sebastian Vettel van Ferrari op 277 staat.

Max Verstappen staat met 148 punten op de zesde plaats. Nummer vijf Kimi Raikkonen heeft dertig punten meer.