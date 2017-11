Red Bull wil auto vijf dagen eerder presenteren om problemen te voorkomen

"We focussen ons op een iets eerdere presentatie, het gaat om ongeveer vijf dagen", zegt de teambaas van Max Verstappen woensdag tegen Motorsport. Het is niet bekend wanneer Red Bull de nieuwe RB14 wil onthullen. De afgelopen jaren deed het Oostenrijkse team dat vaak kort voor het laatst mogelijke moment.

Het is volgens Horner niet mogelijk om de presentatie meer dan vijf dagen te vervroegen. "Het design is ingewikkeld en de productieschema's zijn erg krap. Maar deze vijf dagen kunnen erg waardevol zijn om de concurrentie een stap voor te blijven."

Aan het begin van het huidige seizoen was Red Bull een van de laatste teams die zijn bolides openbaarde. Omdat de tests op het circuit in Barcelona anders uitpakten dan de simulaties in de windtunnel, had het team in de eerste races een flinke achterstand op Mercedes en Ferrari.

In de loop van het seizoen werd dat gat dankzij enkele updates aan de wagens gedicht, waardoor Max Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo inmiddels mee kunnen doen om de prijzen. Verstappen won de Grands Prix van Maleisië en Mexico en de Australiër was in Azerbeidzjan de snelste.

Renault

Verstappen zei onlangs al te hopen dat Red Bull de RB14, zoals de nieuwe wagen gaat heten, ruim op tijd af heeft. Horner wil dat dus ook, zodat het team goed kan testen in Barcelona, waar vanaf 26 februari 2018 gereden zal worden. De eerste testdagen duren tot 2 maart.

"Het is onze intentie om tijdens de eerste testdag in Barcelona honderd rondes te kunnen rijden", zegt Horner. "De regels blijven voor een groot deel hetzelfde. De lessen die we hebben geleerd van de RB13 kunnen we daarom meenemen naar de RB14."

Red Bull ondervond dit seizoen veel problemen met de betrouwbaarheid van de Renault-motoren. "Natuurlijk hopen we dat de prestaties en betrouwbaarheid van de motoren in de winter verbetert", zegt Horner. "Dat vormt een fundamenteel onderdeel voor ons."

"We hebben aangetoond dat we een competitief chassis kunnen bouwen. Sinds de race in Hongarije zijn we heel erg sterk. Hopelijk kunnen we volgend jaar vanaf de eerste race in Melbourne goed voor de dag komen."

Dit jaar staan nog twee races op het programma: zondag in Brazilië en twee weken later in Abu Dhabi. Lewis Hamilton van Mercedes is al zeker van de wereldtitel. Verstappen staat met 148 punten op de zesde plaats in de WK-stand.

