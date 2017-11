'Alonso test voor Toyota en maakt zich op voor 24 uur van Le Mans'

De 36-jarige Alonso werd door bronnen van Motorsport.com dinsdag al gesignaleerd bij Toyota-fabriek in Keulen, waar hem een stoeltje aangemeten zou zijn.

Alonso, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit de 24 uur van Le Mans wil rijden en heeft in zijn nieuwe contract bij McLaren afgedwongen dat hij de vrijheid heeft om uitstapjes naar andere klassen binnen de autosport te maken.

Toyota wilde het bezoek van Alonso dinsdag bevestigen noch ontkennen. "Wij geven geen commentaar op deze speculaties", is het enige dat een woordvoerder van de Japanse autofabrikant kwijt wilde.

Triple Crown

Mocht Alonso op zondag 19 november daadwerkelijk de Toyota TS050 Hybrid testen in Bahrein, dan zou dat de opmaat kunnen zijn naar zijn eerste deelname aan de 24 uur van Le Mans.

Eerder dit jaar liet Alonso al optekenen dat hij zijn zinnen heeft gezet op de zogenoemde 'Triple Crown': winst in de Grand Prix van Monaco, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans. De Brit Graham Hill is de enige die dat tot dusver voor elkaar kreeg.

Alleen het eerste deel van de autosporttrilogie heeft de Spanjaard al voltooid. Hij zegevierde in 2006 en 2007 op het circuit van Monte Carlo en maakte afgelopen mei al zijn debuut in de Indy 500, waar hij imponeerde maar uitviel met een kapotte Honda-motor.

Goede relatie

Toyota-teambaas Rob Leupen gaf destijds in Indianapolis al toe een samenwerking met Alonso in Le Mans niet uit te sluiten. "Wij zijn altijd geïnteresseerd in topcoureurs en onze technisch directeur heeft al jaren een goede relatie met Fernando."

Na het aangekondigde vertrek van Porsche is Toyota volgend jaar de enige autofabrikant die nog actief is in de hoogste LMP1-klasse. De afgelopen drie jaren was Porsche de beste tijdens de legendarische endurancerace.

Met nog twee races voor de boeg bezet Alonso, mede door veel motorpech, momenteel de teleurstellende zestiende plaats in de WK-stand. Volgend jaar heeft hij bij McLaren de beschikking over een krachtbron van Renault.

Komend weekend live op de hoogte blijven van de Grand Prix van Brazilië? Download de NUsport-app