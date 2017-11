Ricciardo wil optimaal gebruikmaken van 'transfervrije status' na 2018

"Ik heb wel een aantal troefkaarten in handen", geeft Ricciardo toe tegen Motorsport.com. "Ik denk niet dat ik het proces moet overhaasten, al is het fijn om te horen dat Red Bull met me door wil."

"Maar dit is de eerste keer dat ik in de positie zit dat ik een aflopend contract heb, dus ik wil daar het meeste uithalen. Het zal wel respectvol gaan, ik zal geen geheimen bewaren voor Red Bull."

De 28-jarige Ricciardo werd in 2008 toegevoegd aan het opleidingsprogramma van Red Bull en hij lag sindsdien altijd vast bij de energiedrankenfabrikant. De Australiër is inmiddels bezig aan zijn zevende seizoen in de Formule 1 en zijn vierde voor Red Bull Racing.

Als vijfvoudig Grand Prix-winnaar en 27-voudig podiumklant met een contract dat nog maar één jaar doorloopt heeft Ricciardo een sterke onderhandelingspositie.

Ferrari

Red Bull Racing, dat Verstappen recent vastlegde tot het einde van 2020, wil Ricciardo graag behouden, maar een overstap naar Mercedes of Ferrari kan ook een optie zijn.

"Het zou niet alleen leuk zijn om me te meten met Lewis Hamilton (de kopman van Mercedes, red.) of Sebastian Vettel (de kopman van Ferrari, red.), maar dat zou ook een mogelijkheid zijn om me te blijven ontwikkelen. De kwaliteit van mijn teamgenoot zal een rol spelen in mijn keuze, maar het is niet de doorslaggevende factor", aldus Ricciardo.

De huidige nummer vier in de WK-stand wil vooral een auto waarmee hij mee kan doen om de titel. "Ik heb nu de macht om te kunnen onderhandelen over de financiële voorwaarden, maar ik zit nog in een fase van mijn carrière dat ik een snelle auto belangrijker vind dan veel geld verdienen."

Ricciardo en de overige Formule 1-coureurs komen dit seizoen nog twee keer in actie, te beginnen zondag bij de Grand Prix van Brazilië. Twee weken later volgt in Abu Dhabi de laatste race van het jaar.