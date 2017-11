Verstappen neemt complimenten Hamilton dankbaar in ontvangst

"Dat was een prachtige opmerking", zei Verstappen in Las Vegas, waar hij een demonstratie uitvoerde met een oude wagen van Red Bull Racing. Hamilton zei na het behalen van zijn vierde wereldtitel ernaar uit te kijken om volgend jaar de strijd aan te binden met de Nederlander.

Verstappen is op zijn beurt vol lof over de coureur van Mercedes. "Hij is een geweldige coureur en hij heeft de titel absoluut verdiend", zei de 20-jarige Limburger tegen Motorsport. "Hij is de meest constante en snelste coureur van de titelkandidaten geweest."

Ook Verstappen zegt erg uit te kijken naar volgend jaar, als Red Bull Racing de strijd met Mercedes en Ferrari hoopt aan te gaan. "Ik zou graag strijden tegen Lewis. Hopelijk kan dat volgend jaar al."

Een vergelijking tussen hem en de Brit durfde de drievoudig Grand Prix-winnaar nog niet te maken. "We rijden niet in dezelfde auto en ik zit ook niet in dezelfde positie als hij. Ik focus me eigenlijk vooral op mezelf."

Verbetering

Na een moeizaam begin van het seizoen, waarbij met name de wagen van Verstappen geplaagd werd door technische problemen, heeft Red Bull de weg omhoog in geslagen. Zo won de Nederlander zowel in Maleisië als Mexico de race.

"Dat had ik eerlijk gezegd niet meer verwacht. Maar uiteindelijk hebben we ons sneller verbeterd dan de concurrentie en dan kan je ineens meedoen om de overwinning. Het zat hem in de details. Je voelt nu ook dat alles soepeler gaat en dat zie je in de data."

Zondag staat in Brazilië de voorlaatste Grand Prix van het seizoen op het programma. Verstappen reed daar vorig jaar in de regen na een indrukwekkende inhaalrace naar de derde plaats.