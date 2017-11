Alles over GP Brazilië: 'Verstappen kan winnen ongeacht het weer'

Doordat Hamilton al zeker is van de wereldtitel, is de race van zondag op het Autodromo José Carlos Pace (zoals de naam van het circuit officieel luidt) voor de statistieken. Maar dat neemt niet weg dat we spektakel kunnen verwachten.

In Brazilië zijn in het verleden heel wat legendarische races geweest. Vaak was Interlagos het decor van ontknopingen in het wereldkampioenschap doordat het al jaren één van de laatste races van het seizoen is.

Zo pakte Hamilton in 2008 zijn eerste titel op Interlagos door in de laatste bocht van de laatste ronde Timo Glock te verschalken en daarmee de benodigde vijfde plaats te behalen. Toenmalig Ferrari-coureur Felipe Massa won de race en dacht kortstondig wereldkampioen te zijn, maar kwam er even later achter dat Hamilton hem op het laatste moment de titel had ontnomen.

De Braziliaanse Grand Prix van 2016 was ook een gedenkwaardige editie. Door de regen moest er worden gestart achter de safetycar. Het bleef nat en de ene na de andere coureur spinde op het gladde wegdek.

Hamilton hield zijn Mercedes wel op de baan en won de race, voor teamgenoot Nico Rosberg die tweede werd. Max Verstappen stond zestien rondes voor het einde zestiende maar stuurde zijn Red Bull na een indrukwekkende inhaalrace naar de derde plaats.

Circuit: Interlagos

Aantal rondes: 71

Lengte circuit: 4.309 km

Aantal bochten: 15

Recordwinnaar: Alain Prost: 6 (1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990)

Ronde record: Juan Pablo Montoya (Williams) 1.11,473

Laatste vijf winnaars:

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Nico Rosberg (Mercedes)

2014: Nico Rosberg (Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Red Bull)

2012: Jenson Button (McLaren)

De top tien van vorig jaar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 3:01.01,335

2. Nico Rosberg (Mercedes) +11,455

3. Max Verstappen (Red Bull) +21,481

4. Sergio Perez (Force India) +25,346

5. Sebastian Vettel (Ferrari) +26,334

6. Carlos Sainz (Toro Rosso) +29,160

7. Nico Hulkenberg (Force India) +29,827

8. Daniel Ricciardo (Red Bull) +30,486

9. Felipe Nasr (Sauber) +42,620

10. Fernando Alonso (McLaren Honda) +44,432

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag

13.00 uur-14.30 uur: Eerste vrije training

17.00 uur-18.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag

14.00 uur-15.00 uur: Derde vrije training

17.00 uur-18.00 uur: Kwalificatie

Zondag

17.00 uur: Race

Kenner

Oud-coureur Giedo van der Garde is enthousiast over de Braziliaanse Grand Prix. "Het is een unieke en hele technische baan, vooral het middenstuk met de vele bochten. Dat zijn de stukken waar je als coureur het verschil kunt maken. Daarnaast is er altijd kans op regen, wat de race extra spectaculair maakt."

Van der Garde denkt dat er voor Verstappen een mooi weekend in het verschiet ligt. "Max is goed bezig dus hij kan zomaar winnen in Brazilië. Als hij zich in de top drie weet te kwalificeren, wat met zijn nieuwe motor zeker mogelijk is, dan heeft hij kans om te winnen ongeacht de weersomstandigheden. Hamilton heeft waarschijnlijk veel gefeest, maar zal vol voor de overwinning gaan. Maar ik denk dat Verstappen zegeviert, met Hamilton en Vettel als tweede en derde."

Deal

Vanaf 2021 krijgt de Formule 1 een nieuw motorregelement maar niet alle motorleveranciers zijn te spreken over de nieuwe plannen. Mercedes en Ferrari hebben al openlijk kritiek geuit en de Italiaanse renstal dreigt, niet voor het eerst, zelfs met een vertrek uit de Formule 1. Maar Van der Garde denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen.

"Er gaat nogal wat veranderen en de regelgeving is vooral voor Ferrari niet ideaal. Ze roepen dan gelijk dat ze de Formule 1 zullen verlaten, maar dat doen ze alleen maar om een betere onderhandelingspositie te creëren. Meer is het niet. Zij gaan nooit uit de Formule 1. Ze hebben de sport groot gemaakt en de sport heeft hen groot gemaakt. Dan stap je er natuurlijk niet zomaar uit."

"Ferrari heeft altijd een goede deal gehad met de FIA (de internationale autosportbond, red.) en de FOM (de commerciële rechtenhouder van de Formule 1, red.) van Bernie Ecclestone", vervolgt hij. "Nu die laatste is vertrokken en er nieuwe regelgeving komt, wordt het een ander verhaal. Ze zijn bang dat het geld gaat kosten en dat de regels in hun nadeel werken."

Van der Garde staat licht positief tegenover de nieuwe motoren. "Of ik er blij mee ben? Tja, regels zijn regels. Ik vind alleen dat ze terug moeten gaan naar die brulmotoren, dat er veel geluid uit moet komen. Dat heeft de sport gevormd en dat is ook wat de fans willen horen. Dat lijkt nu een beetje terug te komen dus daar kunnen we positief over zijn."

“Ferrari gaat nooit uit de Formule 1” Giedo van der Garde

Vertrek

Vorig weekend kondigde Felipe Massa zijn vertrek uit de Formule 1 aan. Vorig jaar deed hij dat ook al maar toen stelde de Braziliaan zijn pensioen nog een jaar uit. Toenmalig teamgenoot Valtteri Bottas verkaste naar Mercedes en Williams zocht een leermeester voor de jonge Canadese debutant Lance Stroll. Na de schijnbeweging van vorig seizoen, is Massa's aftocht nu definitief. Een wijze keuze wat Van der Garde betreft.

"Het is verstandig van Massa dat hij stopt, want je ziet dat hij ouder wordt. Hij is nu 36 en dan ben je gewoon niet meer zo scherp. Ik denk dat Stroll veel van hem heeft geleerd en dat hij nu zijn eigen ding kan gaan doen. Nu is het tijd voor een andere jongen, eentje die een beetje gas kan geven. Want dat zou wel goed zijn voor Williams."

Ongeluk

Van der Garde hoopt dat Massa op een mooie manier afscheid kan nemen van zijn thuispubliek. "Zijn eerste jaar bij Sauber was niet goed dus toen is hij bij Ferrari een jaar testcoureur geweest. Sindsdien is hij beter en beter geworden en heeft hij tot het eind toe meegestreden om de titel."

"Massa heeft hoge pieken en diepe dalen gekend. Bijvoorbeeld met de crash in Hongarije in 2009 (toen een veer van de auto van Rubens Barrichello Massa's helm raakte, red.)."

De coureur denkt dat het ongeluk bepalend was in de carrière van de Braziliaan. "Er was echt een Massa vóór en een Massa ná het ongeluk op de Hungaroring. Daarvoor was hij soms echt steengoed maar daarna is dat moment toch op een manier in zijn kop gaan zitten. Na 2009 is er nooit meer echt uitgekomen wat er daarvoor in leek te zitten."

Van der Garde heeft een persoonlijke favoriet voor het stoeltje bij het Britse team. "Het zou fantastisch zijn als Robert Kubica terugkeert", zegt de coureur. "Dat zou een ontzettend mooi verhaal zijn en hij is ook echt goed. Daniil Kvyat? Hij heeft het dit jaar niet laten zien. Hij wordt het niet of hij moet twintig miljoen kunnen neerleggen van een Russische geldschieter."

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Lewis Hamilton (Mercedes, 333 punten)

2. Sebastian Vettel (Ferrari, 277 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 262 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 192 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 178 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 148 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 92 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 83 punten)

9. Carlos Sainz (Renault, 54 punten)

10. Lance Stroll (Williams, 40 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (595 punten)

2. Ferrari (455 punten)

3. Red Bull (340 punten)

4. Force India (175 punten)

5. Williams (76 punten)

6. Toro Rosso (53 punten)

7. Renault (48 punten)

8. Haas (47 punten)

9. McLaren Honda (24 punten)

10. Sauber (5 punten)

Volgende race: GP van Abu Dhabi, 26 november, Yas Marina Circuit