Talent Norris (17) volgend seizoen reservecoureur bij McLaren

Engelsman Norris is de opvolger van voormalig wereldkampioen en landgenoot Jenson Button, die in mei bij de Grand Prix van Monaco nog eenmalig zijn rentree maakte in de Formule 1 als vervanger van Fernando Alonso, die in Amerika was voor de Indy 500.

"Lando is een buitengewoon groot talent", zegt McLaren-directeur Zak Brown maandag op de site van zijn team. "Hij heeft deze benoeming meer dan verdiend. Het geeft ook aan hoe hoog wij opgeven van zijn kwaliteiten."

Norris, die sinds begin 2017 in het opleidingsprogramma van McLaren zit, zal in zijn nieuwe rol volgend jaar bij veel Grands Prix aanwezig zijn en invallen als vaste coureurs Alonso en Stoffel Vandoorne niet kunnen racen.

"De laatste twaalf maanden zijn ongelooflijk geweest voor mij en dit is daarvan een perfecte einde", reageert Norris op zijn aanstelling. "Ik kijk er erg naar uit om het team te helpen, te beginnen volgende week bij de bandentest op het circuit van Interlagos."

Toekomstige ster

Norris, die in augustus al een keer mocht testen voor McLaren op de Hungaroring en toen een uitstekende indruk maakte, stelde vorige maand op het circuit van Hockenheim als jongste coureur ooit de titel in de Formule 3 veilig.

Die klasse bleek de afgelopen jaren een goede opstap naar de Formule 1. In 2014 werd de huidige Force India-coureur Esteban Ocon kampioen in de klasse en vorig jaar was Lance Stroll de beste. De Canadees rijdt dit jaar bij Williams in de koningsklasse van de autosport.

McLaren-directeur Brown noemde Norris toen al "een toekomstige ster". "Maar we willen niet overhaasten."

Norris zal volgend jaar naast zijn werk voor McLaren ook in een andere raceklasse blijven uitkomen. "We zijn nu druk bezig om mijn raceprogramma rond te maken, ik hoop daar snel duidelijkheid over te kunnen geven", aldus Norris.