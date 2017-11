Verstappen voorzichtig over titelkansen voor volgend jaar

"Ik ben nog een beetje voorzichtig", zegt de 20-jarige coureur tegen Motorsport.com. "Maar het gaat in elk geval de goede kant op."

"Je weet nooit wat de andere teams gaan doen. Ik wil gewoon genieten van de rest van het seizoen en dan zien we wel wat er volgend jaar gebeurt."

Na een moeizame seizoensstart, waarin Verstappen liefst zevenmaal voortijdig uitviel, wist hij twee van de laatste vier races te winnen.

Of Red Bull Racing ook volgend jaar kan wedijveren met de topteams Mercedes en Ferrari zal voor een groot deel afhangen van de kwaliteit van de motor die Renault aan het team levert.

Verstappen wil nog niet vooruitlopen op de auto van volgend seizoen. "Dat zien we volgend jaar wel. Ik vind het moeilijk om deze vraag nu al te beantwoorden."

Grapjes

Vader Jos Verstappen ziet dat de overwinningen in Maleisië en Mexico zijn zoon goed hebben gedaan. "Ik heb het gevoel dat hij steeds meer vertrouwen krijgt. Hij maakt zelfs grapjes in de auto over de boordradio. Dat is een goed teken, dat is wat we willen zien."

De oud-coureur heeft veel vertrouwen in het nieuwe seizoen. "Dat is ook de reden dat we onlangs een nieuw contract hebben getekend." Max Verstappen ligt tot eind 2020 vast bij Red Bull.

"Het is geweldig hoe het team de zaken omgedraaid heeft", aldus Jos Verstappen. "Het was natuurlijk geen heel slechte auto, maar nu is er een erg goede auto."

Komend weekend staat de Grand Prix van Brazilië op het programma. Twee weken later volgt in Abu Dhabi de laatste race van het jaar.