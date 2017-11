Verstappen pleit voor vaste groep stewards bij Grands Prix

"Op die manier weet je met wie je te maken hebt", aldus de 20-jarige Nederlander tegen Speedweek. "Omgekeerd kennen de stewards de coureurs ook beter. Ik ben ervan overtuigd dat we die kant op moeten gaan."

Verstappen kwam twee weken geleden na de race in het Amerikaanse Austin negatief in het nieuws, nadat hij na afloop van de Grand Prix een steward beledigde. De Nederlander kreeg vijf strafseconden omdat hij in de fout zou zijn gegaan toen hij Kimi Raikkonen in de laatste ronde passeerde. Daardoor viel hij terug van de derde naar de vierde plaats.

Toen Verstappen na afloop hoorde dat hij werd bestraft voor zijn manoeuvre, ontstak hij in woede. Met name steward Garry Connelly, die het incident opmerkte, moest het ontgelden en werd door de Nederlander voor "mongool" uitgemaakt.

Enkele dagen na de Grand Prix verontschuldigde Verstappen zich voor zijn opmerking. "Ik wil me verontschuldigen voor mijn taalgebruik. Mijn reactie was in het heetst van de strijd", zei hij.

Luyendyk

Tweevoudig Indy 500-winnaar Arie Luyendyk deelt de mening van Verstappen en vindt dus ook dat er een vaste groep stewards moet komen. "De regels zijn erg ingewikkeld en niemand kan me vertellen dat iemand als Mika Salo, één van de stewards in Amerika, die af en toe naar een race komt bekend is met alle regels."

"Het is een mooi beroep, maar het draagt ook veel verantwoordelijkheid met zich mee", zegt Luyendyk, die zelf één van de drie vaste stewards is in het IndyCar-kampioenschap. "Je moet ervoor zorgen dat iedereen eerlijk wordt behandeld. In mijn ogen gebeurde dat in Austin niet. De straf voor Verstappen was een grote teleurstelling voor de fans en slecht voor de sport."

Brazilië

In de WK-stand bezet Verstappen, die eerder dit seizoen veel technische problemen kende, de zesde plek met 148 punten. Hij moet wereldkampioen Lewis Hamilton (333 punten), Sebastian Vettel (277), Valtteri Bottas (262), Daniel Ricciardo (192) en Kimi Raikkonen (178) voor zich dulden.

Volgende week vrijdag staan om respectievelijk 13.00 en 17.00 uur de eerste en tweede vrije training op het programma in Brazilië. Zaterdag volgen de derde training (14.00 uur) en de kwalificatie (17.00 uur) en de race start op zondag eveneens om 17.00 uur. Het Formule 1-seizoen wordt op 26 november afgesloten bij de Grand Prix van Abu Dhabi.

