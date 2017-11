Williams-coureur Massa beëindigt definitief Formule 1-loopbaan

De Braziliaan maakte vorig jaar al eens bekend te stoppen, maar liet zich toen overhalen door Williams om er nog een seizoen aan vast te plakken. Dit keer staat zijn afscheid echter vast, zo laat hij op Twitter weten.

"Nadat ik in 2016 terugkwam op mijn beslissing om te stoppen om Williams nog een jaar te helpen, komt mijn loopbaan in de Formule 1 nu echt ten einde", aldus Massa in een persverklaring van zijn Britse werkgever.

Massa rijdt sinds 2014 voor Williams. Daarvoor zat hij namens Ferrari en Sauber in de wagen. Voor de Zwitserse renstal maakte hij in 2002 zijn debuut in de Formule 1.

De Grand Prix van Abu Dhabi van 26 november wordt Massa's laatste professionele optreden in de koningsklasse van de autosport. Twee weken eerder rijdt hij ook nog de race in zijn thuisland Brazilië. Daarmee komt hij op een totaal van 269 gereden Grands Prix.

Opvolging

Voor de opvolging van Massa zijn liefst vier coureurs in de running. De Schotse reservecoureur Paul di Resta, in Hongarije al de tijdelijke vervanger van Massa, de Pool Robert Kubica, de Rus Daniil Kvyat en de Duitser Pascal Wehrlein worden als mogelijke opvolger van de Braziliaan genoemd.

Massa wist in zijn carrière elfmaal een GP te winnen. In 2008 werd hij tweede in de WK-stand, vlak achter wereldkampioen Lewis Hamilton, die toen zijn eerste titel pakte. Momenteel staat hij elfde in het WK, met 36 punten.

