Rosberg: 'Verstappen heeft talent voor tweederde te danken aan genen Jos'

De 32-jarige Rosberg, die vorig jaar afzwaaide na zijn eerste titel, had net als Verstappen een succesvolle coureur als vader. De Fin Keke Rosberg werd in 1982 wereldkampioen in de Formule 1.

"Ik weet zeker dat ik, puur door mijn vaders genen, een talent voor het besturen van raceauto's heb geërfd", zegt Rosberg tegen het Duitse Speedweek. "Ik denk dat tweederde van mijn talent genetisch is bepaald, de rest wordt getraind."

Naast de Duitser trad ook Damon Hill in 1996 in de voetsporen van zijn vader. Graham Hill werd in 1962 en 1968 wereldkampioen. Jacques Villeneuve veroverde de titel in 1997 en had daarmee net iets meer succes dan zijn vader Gilles, die tweede werd in 1979.

Kevin Magnussen, Carlos Sainz junior, Nelson Piquet junior en Kazuki Nakajima zijn ook enkele voorbeelden van Formule 1-coureurs met een vader die succesvol was in de autosportwereld.

Podium

Verstappen is volgens Rosberg het volgende bewijs dat talent van generatie op generatie overgaat. "Dat is weer precies hetzelfde. Max heeft de vaardigheden overgenomen van Jos", doelt Rosberg op de oud-coureur die tussen 1994 en 2003 in totaal 107 keer aan de start stond van een race in de Formule 1.

Met drie gewonnen Grands Prix is de jongste telg nu al een stuk succesvoller. Vader Jos haalde slechts twee keer het podium. Max eindigde in 58 races al elf keer bij de eerste drie namens Red Bull Racing.

Overigens was de moeder van de jongste Verstappen, Sophie Kumpen, ook een talentvolle coureur. De Belgische maakte in de jaren negentig naam in het karten.

