Verstappen hoopt bij GP Brazilië opnieuw te imponeren in rege

"Ik hoop weer op een nat raceweekend. Ik denk namelijk dat we op het droge wat minder competitief zijn dan in de regen", zegt Verstappen vrijdag op zijn eigen site over het circuit van Interlagos.

"Vooral met de hoogteverschillen op het rechte stuk, die niet ons sterkste punt zijn. We hopen na de leuke regenrace van vorig jaar weer een goede prestatie neer te kunnen zetten."

Vorig jaar wisselde Verstappen in de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix naar regenbanden, waarna hij op het kletsnatte circuit aan de spectaculaire inhaalrace begon en uiteindelijk knap derde werd.

"Ik heb toen echt genoten. Enkele mooie gevechten en inhaalacties hebben toen tot een verdiend podium geleid", aldus Verstappen, die zich inmiddels drievoudig racewinnaar mag noemen.

Mexico

De 20-jarige Verstappen was afgelopen zondag op het Autodromo Hermanos Rodriguez op indrukwekkende wijze voor de derde keer de beste in een Grand Prix.

Het betekende na winst in Maleisië en een tweede plek in Japan bovendien de derde podiumplek in vier races voor de Nederlander. Vorig jaar won hij bij zijn debuut voor Red Bull in Spanje.

In de WK-stand bezet Verstappen, die eerder dit seizoen veel technische problemen kende, de zesde plek met 148 punten. Hij moet wereldkampioen Lewis Hamilton (333 punten), Sebastian Vettel (277), Valtteri Bottas (262), Daniel Ricciardo (192) en Kimi Raikkonen (178) voor zich dulden.

Volgende week vrijdag staan om respectievelijk 13.00 en 17.00 uur de eerste en tweede vrije training op het programma in Brazilië. Zaterdag volgen de derde training (14.00 uur) en de kwalificatie (17.00 uur) en de race start op zondag eveneens om 17.00 uur.