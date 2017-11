Ferrari-topman dreigt met vertrek uit Formule 1 na 2020

"De Formule 1 zit in ons DNA vanaf de dag dat we zijn geboren", aldus Marchionne in gesprek met analisten. "Maar als we de zandbak blijven veranderen totdat de zandbak onherkenbaar wordt, wil ik er niet meer in spelen."

Liberty presenteerde afgelopen dinsdag in Parijs de plannen voor de toekomst. Onder meer met een nieuw, goedkoper en simpeler motorontwerp wil de Amerikaanse directie vanaf 2021 de kosten voor de teams reduceren, de inkomsten eerlijker verdelen en de competitie wat meer in balans krijgen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei woensdag al dat zijn werkgever de voorstellen "niet accepteert", vooral omdat het flinke investeringen met zich mee zou brengen om een geheel nieuwe motor te ontwikkelen.

Volgens Marchionne heeft Liberty Media wel "goede bedoelingen" en is hij zelf ook voorstander van een vermindering van de financiële lasten van de Formule 1, maar dat hij twijfelt aan andere voorstellen. "Ferrari en Liberty lijken het niet eens te zijn over strategische keuzes na 2020."

"Laten we duidelijk zijn: als er geen situatie ontstaat die goed is voor het merk Ferrari en die onze positie versterkt, dan zal Ferrari niet spelen."

Alternatief

De plannen voor de regels na 2020 zullen aanstaande dinsdag besproken worden bij een vergadering van de invloedrijke strategische groep van de Formule 1. Marchionne zal die bijeenkomst naar eigen zeggen met open vizier ingaan.

"We gaan met de beste intenties naar die vergadering toe, en we zien wel waar dat toe leidt", aldus de topman van Ferrari. "De financiële gevolgen van een verkeerde beslissing kunnen groot zijn voor Ferrari."

De zestienvoudig constructeurkampioen is het enige team dat sinds het eerste WK-seizoen in 1950 tot de Formule 1 behoort. Marchionne kan er niet mee zitten dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor een historisch vertrek.

"Hoe ik me dan zou voelen? Geweldig, want dat zou betekenen dat ik met een alternatief bezig zou zijn, een meer rationele optie ook.''