Marko: 'Verstappen had ook gewonnen zonder botsing Vettel en Hamilton'

Vettel kwam op het Autodromo Hermanos Rodriguez al in de eerste ronde in aanraking met Mercedes-coureur Hamilton. Daarbij ging de voorvleugel van de Duitser van Ferrari kapot en kreeg de Brit een lekke band.

Verstappen, die van de tweede plek was gestart en direct de leiding in de race nam, zette zijn grootste concurrenten daardoor op onoverbrugbare afstand en reed eenvoudig naar de zege.

"Natuurlijk heeft het ons heel erg geholpen dat Hamilton en Vettel met elkaar in aanraking kwamen", beaamde Marko. "Maar ik ben er heilig van overtuigd dat Verstappen ook had gewonnen zonder dat incident. Hij was gewoon sneller dan die twee. Daniel Ricciardo zou ook het podium hebben gehaald als hij geen motorproblemen had gekend."

Voor Verstappen was zijn overwinning in Mexico de derde Grand Prix-zege in zijn loopbaan. De 20-jarige Limburger, die eerder al in Spanje en Maleisië als eerste over de streep kwam, won in Mexico met een voorsprong van twintig seconden op naaste belager Valtteri Bottas van Mercedes.

Zorgen

Hoewel de zege van de dominante Verstappen al snel een zekerheidje leek, vreesde Marko voor een doemscenario. Tijdens de race waren immers al vier auto's met een Renault-motor uitgevallen, met naast Ricciardo ook Nico Hülkenberg, Brendon Hartley en Carlos Sainz.

"We maakten ons flinke zorgen over de motor van Verstappen", erkende Marko. "Daarom wilden we niet meer als hardste rijden, maar juist zo zacht mogelijk. Eigenlijk ben ik pas gaan juichen toen Verstappen daadwerkelijk over de finish was gekomen."

"De zege van Verstappen toont aan dat de auto naar behoren functioneert. Het zit wel goed met de aerodynamica en ook de ophanging is prima."

De coureurs vervolgen het Formule 1-seizoen met de Grand Prix van Brazilië op 12 november. Twee weken daarna staat de race in Abu Dhabi op het programma, tevens de laatste GP van dit seizoen.