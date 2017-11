Wereldkampioen Hamilton verwacht contract bij Mercedes snel te verlengen

Volgens Hamilton is contractverlenging slechts een kwestie van tijd is. "Het is een gemakkelijk proces voor ons. We hebben samen iets opgebouwd en dat willen we uitbreiden", aldus de 32-jarige Brit woensdag tegen SkySports.

De gesprekken kunnen in relatieve rust verlopen omdat Hamilton afgelopen weekend in Mexico al zijn vierde wereldtitel veiligstelde. "Ik ben er vrij zeker van dat we deze maand tijd hebben om rustig over mijn contractverlenging te praten. Ik wil meer doen voor mijn team, de sponsoren en het merk en andersom is dat ook zo."

Naar verluidt gaat het opnieuw om een driejarige verbintenis. Hamilton zou dankzij het nieuwe contract een salaris van 40 miljoen pond per jaar (circa 45 miljoen euro) op zijn bankrekening kunnen bijschrijven.

Daarmee wordt hij de best verdiende Britse sporter ooit en ook de best verdienende Formule 1-coureur. Fernando Alonso verdient momenteel bij McLaren naar verluidt 40 miljoen euro per jaar.

Genieten

Vorig jaar beëindigde zijn toenmalig teamgenoot Nico Rosberg zijn loopbaan abrupt nadat hij zijn eerste wereldtitel veroverde, maar Hamilton denkt voorlopig niet aan stoppen.

"Vier wereldkampioenschappen is een prachtig aantal maar ik wil er vijf. Ik zou de makkelijke weg kunnen kiezen zoals Nico heeft gedaan door me terug te trekken uit de sport. Maar ik heb het gevoel dat ik meer in me heb en dat er een uitdagende tijd voor me ligt. Daar hou ik van."

Druk

Er staan dit seizoen nog twee Grands Prix op het programma: in Brazilië en Abu Dhabi. "Alle druk is er nu af, ik wil vooral genieten van de laatste races", zegt Hamilton.

Vorige maand verlengde Max Verstappen al zijn contract bij Red Bull Racing tot eind 2020. Ferrari-kopman Sebastian Vettel tekende in augustus een nieuw contract tot eind 2020 bij de Italiaanse renstal.