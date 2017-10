FIA en fabrikanten willen simpelere en goedkopere F1-motoren in 2021

Eerder werd al duidelijk dat de betrokken partijen graag luidruchtige motoren willen. De motoren moeten 3000 toeren per minuut meer maken dan nu het geval is om een hoger en harder geluid te krijgen.

Net als nu blijven de fabrikanten 1,6-liter V6 turbomotoren maken, met een hybride systeem. In tegenstelling tot de huidige configuratie wil men in 2021 nog maar één elektrische hulpmotor, de zogenaamde MGU-K.

Dit systeem slaat kinetische energie op die vrijkomt bij het remmen, en drijft daarmee een elektromotor aan die de brandstofmotor meer vermogen geeft.

Complex

De bedoeling is dat de complexere MGU-H verdwijnt. Dit systeem slaat energie op die wordt opgewekt door de draaiende as in de turbo, en geeft dat vervolgens ook weer terug aan de turbo als de coureur op het gas gaat, om daarmee het zogenaamde 'turbogat', de tijd die de turbo nodig heeft om op toeren te komen, te verkleinen. Veel fabrikanten hebben betrouwbaarheidsproblemen met deze techniek.

De betrokken partijen willen bovendien meer standaardonderdelen voor het hybride systeem, waaronder de accu's. Sowieso moeten er strengere richtlijnen komen voor het ontwerp van de motoren, zodat er meer gelijkheid ontstaat en minder ruimte is om te ontwikkelen.

Ook willen de betrokken partijen mogelijk een nog strikter brandstofverbruik. Veel van deze maatregelen zijn bedoeld om de kosten te drukken.

'Inhaalknop'

Voor de coureurs is er ook belangrijk nieuws. Het is de bedoeling dat ze meer invloed krijgen op de vrijgave van de opgeslagen energie, om in een keer een vermogensboost te krijgen na een paar ronden opsparen. Dat kunnen de coureurs bijvoorbeeld gebruiken als ze iemand in willen halen, met een 'inhaalknop'.

Het is niet ondenkbaar dat er daarmee een einde komt aan het drs-systeem, dat de coureurs nu kunnen gebruiken om in te halen.

Veel autofabrikanten zijn in afwachting van de regels voor 2021, om aan de hand daarvan te bepalen of ze ook een Formule 1-krachtbron willen bouwen. Momenteel leveren alleen Mercedes-Benz, Ferrari, Renault en Honda motoren. Mits de kosten laag worden gehouden zijn onder meer Porsche en Aston Martin gegadigden om toe te treden tot de koningsklasse van de autosport.

De regels voor de huidige hybride motoren blijven tot het einde van 2020 van kracht.