Brawn vergelijkt dominante Verstappen na zege in Mexico met Schumacher

"We zagen de jonge Max Verstappen - die inmiddels heeft bewezen een ster in deze sport te zijn - een fantastische prestatie neerzetten. Het deed me denken aan de dominante races van Michael Schumacher", aldus de 62-jarige Brawn in de nieuwsbrief die hij na elk Grand Prix-weekend schrijft.

De 48-jarige Schumacher werd in zijn carrière zevenmaal wereldkampioen en won 91 Grands Prix. De Duitser lag lange tijd in coma na een zwaar ski-ongeluk in december 2013, waar hij nog altijd niet van hersteld is.

Schumacher won in 1992 op 23-jarige leeftijd op Spa-Francorchamps zijn eerste race. Verstappen staat na zeges in Spanje, Maleisië en Mexico op drie overwinningen.

"Verstappen is nog maar net 20 jaar, maar hij is als coureur op zeer hoog tempo volwassen aan het worden. Zaterdag leek hij zijn eerste pole position te pakken. Zondag liet Max zijn rivalen weer zien met hoeveel overtuiging hij kan racen", aldus Brawn.

"Na een sterke aanval in de eerste twee bochten kon hij de wedstrijd controleren. Het gemak waarmee hij eindeloos snelle ronden bleef rijden zal niet alleen hem, maar ook het team versteld hebben doen staan."

Commotie

Brawn vindt de prestatie van Verstappen extra knap omdat er een week eerder bij de Grand Prix van de Verenigde Staten veel commotie was over de straf die de coureur kreeg bij een inhaalactie ten opzichte van Kimi Raikkonen. Dat kostte Verstappen een podiumplek.

"Het leek hem weinig te deren, zoals dat gaat bij jonge mensen", stelt Brawn. "Het is een feit dat hij kan vertrouwen op de auto van Red Bull, ze zijn erg competitief geworden en dat heeft hem enorm geholpen."

Verstappen, die eerder dit seizoen veel tegenslag kende vanwege technische problemen, verlengde zijn contract bij Red Bull eerder deze maand tot eind 2020. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo ligt vooralsnog tot en met 2018 vast bij het Oostenrijkse team.

Er staan dit seizoen nog twee races op het programma, in Brazilië (12 november) en Abu Dhabi (26 november).