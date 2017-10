Teambaas Renault: 'Te agressieve motorstanden oorzaak uitvallen Mexico'

Liefst drie coureurs die tijdens de race met een Renault-motor reden, haalden vanwege problemen de eindstreep niet. Max Verstappen, die bij Red Bull Racing eveneens met een krachtbron van Renault rijdt, kende geen problemen en wist de Grand Prix op zijn naam te schrijven.

Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo was een van de pechvogels, terwijl ook Nico Hülkenberg (Renault) en Brendon Hartley (Toro Rosso) vanwege motorproblemen de eindstreep niet haalden. Ook Carlos Sainz, teamgenoot van Hülkenberg, viel uit, maar dat had een andere oorzaak.

Volgens Abiteboul heeft Renault te weinig rekening gehouden met de hoogte waarop het Autodromo Hermanos Rodriguez ligt. "We hebben een inschattingsfout gemaakt in de balans tussen snelheid en betrouwbaarheid", vertelde hij aan Autosport.

"Dat kan je goed zien aan de snelheid van de andere teams. We waren zeer competitief, maar een keerzijde was dat we niet hetzelfde niveau qua betrouwbaarheid haalden. Aan de andere kant hadden we wel een auto op de hoogste trede van het podium", zo verwees de Fransman naar de zege van Verstappen.

Desondanks vindt Abiteboul dat er geen excuses zijn voor de onbetrouwbaarheid. "We komen hier al twee jaar, dus we kennen de omstandigheden. We moeten iets nederiger zijn voortaan en accepteren dat we de motoren iets beter moeten managen."