Hamilton kijkt uit naar strijd met 'exceptionele' Verstappen in 2018

"Max staat klaar om de titel van me over te nemen", aldus de 32-jarige Hamilton, die zondag in de Grand Prix van Mexico zijn vierde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport veiligstelde in een race die gewonnen werd door de twaalf jaar jongere Verstappen.

"Ik moet het dus weer een stap beter gaan doen om hem voor te blijven. En dat motiveert me. Ik heb alvast mijn motivatie voor volgend seizoen. Ik wil dan weer beter zijn, Red Bull en Ferrari zullen ons nog meer gaan uitdagen. De Formule 1 staat nooit stil, er is altijd iemand die jouw plek wil overnemen."

Verstappen kende een slecht eerste deel van het huidige seizoen, mede door zeven uitvalbeurten in de eerste veertien races. In de laatste vier Grands Prix won de Limburger echter twee keer en werd hij ook nog tweede en vierde. Hamilton is een fan van de coureur van Red Bull Racing.

"Max is een exceptioneel goede coureur", zegt de Engelsman van Mercedes. "Hij is absoluut een potentiële wereldkampioen en hij zal alleen nog maar beter worden. Hij heeft heel veel talent en heeft nog een lange weg te gaan, maar deze overwinningen en ervaringen zullen alleen maar bijdragen aan zijn grote mogelijkheden."

Contract

Waar Verstappen zijn contract bij Red Bull recent verlengde tot het einde van 2020 loopt de verbintenis van Hamilton bij Mercedes over een jaar af. De viervoudig wereldkampioen maakt zich geen zorgen over zijn contractverlenging.

"Ik hoop dat ik in de komende maand tijd heb om het daar rustig over te hebben met het team. Het is denk ik een makkelijk proces voor ons."

Er staan dit seizoen nog twee races op het programma: over twee weken in Brazilië en over vier weken in Abu Dhabi.