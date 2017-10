Teleurgestelde Vettel noemt Hamilton terechte wereldkampioen

"Over het geheel gezien was Lewis de beste, hij heeft het beter gedaan, zo simpel is het", zei Vettel na de Grand Prix van Mexico.

De Duitser had in Mexico Stad bij de eerste twee moeten eindigen om zijn kansen op de wereldtitel in leven te houden, maar botste al in de eerste ronde met Hamilton. Vettel moest terug naar de pits voor een nieuwe neus, Hamilton om een lekke achterband te vervangen.

Vanuit de achterhoede klom Vettel nog op naar de vierde plek, maar dat was niet genoeg om de Brit van Mercedes - die als negende eindigde - van diens vierde wereldtitel af te houden.

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld", zei Vettel, die bij Red Bull viermaal wereldkampioen werd, maar sinds zijn overstap naar Ferrari in 2015 droog staat. "Het was een moeilijk moment toen ik de finishstreep passeerde in de wetenschap dat het gevecht voorbij was. Het is de dag van Lewis, hij is wereldkampioen en dat verdient hij."

Volgend jaar

De 30-jarige Duitser keek ondanks zijn teleurstelling al uit naar volgend seizoen. "Dan wordt het een ander verhaal. We beginnen allemaal opnieuw. Ik ben niet bang voor hem. Ik vind het juist leuk om tegen hem te racen. Ik had gehoopt om dit jaar nog iets langer met hem te strijden."

Het huidige Formule 1-seizoen duurt nog twee races. Over twee weken is de Grand Prix van Brazilië en weer twee weken later wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi.