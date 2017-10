Horner temperde enthousiasme Verstappen tijdens winnende race Mexico

Op de streep had Verstappen bijna twintig seconden voorsprong op de nummer twee, Valtteri Bottas. Voor Horner was de grootste zorg dat de wagen van de Nederlander het zou begeven. "We probeerden hem iets langzamer te laten rijden, daardoor raakte hij wat gefrustreerd", zegt Horner. "Ik denk dat hij zich tijdens de race wat verveelde."

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo viel in Mexico al vroeg uit met een kapotte MGU-H, een onderdeel van de turbomotor. Verstappen werd eerder dit seizoen veelvuldig geplaagd door technische problemen. Horner hoopte dat zijn coureur niet onnodig de limiet zou opzoeken.

"We geven een kleine bonus voor de snelste ronde in een Grand Prix, waarvan ik vind dat we die zouden moeten afschaffen", vertelt Horner. "Ik heb de engineer van Max opgedragen hem onder geen beding te laten weten dat Sebastian Vettel hem enkele euro's afhandig had gemaakt."

"Maar het probleem met Verstappen is dat hij zelf op de schermen langs het circuit kijkt en doorhad dat Vettel sneller was dan hij. Wij vonden het gewoon het belangrijkste dat Verstappen de auto veilig thuis bracht."

Mini-WK

Uiteindelijk slaagde Verstappen er net niet om het ronderecord van Vettel (1.18,785) te verbeteren, maar na zijn tweede zege dit seizoen zal de Nederlander daar ongetwijfeld vrede mee kunnen hebben.

"Verstappen heeft een erg moeizame zomer gehad", kijkt Horner terug op de zeven uitvalbeurten in de eerste veertien races van het jaar. "Elke keer ging er iets mis voor hem, terwijl hij in een goede positie lag. Maar hij heeft zijn hoofd niet laten hangen."

"Ik heb tegen Verstappen gezegd: 'Vergeet alles dat gebeurd is en beschouw de laatste zeven races als een mini-WK en geniet gewoon van de races.' Dat heeft hij heel goed opgepikt."

Het huidige Formule 1-seizoen duurt nog twee races. Over twee weken is de Grand Prix van Brazilië en weer twee weken later wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi. Verstappen staat met 148 punten op de zesde plaats in de WK-stand.