Verstappen spreekt na derde zege van 'een van makkelijkste races ooit'

"Mijn goede start was erg cruciaal. Na vorige week was dit de perfecte race", aldus de van de tweede plek gestarte Verstappen na afloop van de race. In de VS werd hij na afloop teruggezet van de derde naar de vierde plaats.

De Nederlandse coureur van Red Bull pakte op het Autodromo Hermanos Rodriguez na de tweede bocht de leiding ten koste van Sebastian Vettel en stond die vervolgens niet meer af. Het betekende de derde Grand Prix-zege uit de loopbaan van Verstappen.

"Na de start kon ik mijn voorsprong uitbreiden. Ik was eigenlijk een beetje aan het cruisen en kon mijn auto en banden heel houden'', zei Verstappen.

Karten

Vettel kwam vlak na de start in aanraking met Lewis Hamilton, waarbij de voorvleugel van de Duitser kapotging en de Brit een lekke band kreeg. "Ik was erg blij met wat er achter mij gebeurde", zei de 20-jarige Nederlander. "Dit was misschien wel de makkelijkste race die ik ooit heb gereden. Het leek wel een beetje hoe ik vroeger aan het karten was."

De coureur kreeg halverwege de race te horen dat hij het best wat rustiger aan kon doen. "Maar ik deed voor mijn gevoel al zo rustig aan."

Verstappen was blij dat hij tijdens de race geen problemen kreeg met zijn auto. "Ik wil Red Bull bedanken. Het team heeft het heel goed gedaan. Ik geloof echt in ze. Daarom heb ik mijn contract ook verlengd. Als we volgend seizoen sterk kunnen beginnen, dan hebben we het heel goed voor elkaar."