Verstappen spreekt na derde zege van 'een van makkelijkste races ooit'

"Dit was een van mijn makkelijkste races ooit. Mijn goede start was erg cruciaal. Na vorige week was dit de perfecte race", aldus de van de tweede plek gestarte Verstappen na afloop van de Grand Prix.

De Nederlander van Red Bull pakte op het Autodromo Hermanos Rodriguez na de tweede bocht de leiding ten koste van Sebastian Vettel en stond die vervolgens niet meer af.

"Na de start kon ik mijn voorsprong uitbreiden. Ik was eigenlijk een beetje aan het cruisen en kon mijn auto en banden heel houden'', zei Verstappen, die Lewis Hamilton teleurstellend als negende zag finishen. De Engelsman stelde daarmee wel de wereldtitel veilig.

Hamillton was vlak na de start in aanraking gekomen met Vettel, waardoor de voorvleugel van de Duitser kapotging en de Brit een lekke band kreeg. "Ik was erg blij met wat er achter mij gebeurde", vertelde Verstappen. "Dat maakte het allemaal erg makkelijk. Het leek wel een beetje op hoe ik vroeger aan het karten was."

Halverwege de race kreeg Verstappen al te horen dat hij het rustiger aan kon doen. "Maar ik deed voor mijn gevoel al zo rustig aan."

Contract

Verstappen had in Mexico in tegenstelling tot zijn teamgenoot Daniel Ricciardo geen problemen met zijn auto. "Daarvoor wil ik Red Bull bedanken. Het team heeft het heel goed gedaan. Ik geloof echt in hen. Daarom heb ik mijn contract ook verlengd. Als we volgend seizoen sterk kunnen beginnen, dan hebben we het heel goed voor elkaar."

Het huidige Formule 1-seizoen duurt nog twee races. Over twee weken is de Grand Prix van Brazilië en weer twee weken later wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi. Verstappen staat met 148 punten op de zesde plaats in de WK-stand.