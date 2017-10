Trotse Hamilton vooral opgelucht met behalen vierde wereldtitel

Hamilton kwam al in de eerste ronde van de door Max Verstappen gewonnen race in aanraking met zijn rivaal Sebastian Vettel en hield daar een lekke band aan over. De Duitser moest eveneens de pits in vanwege een kapotte vleugel.

"Ik weet niet wat er in de eerste ronde gebeurde. Volgens mij was er voldoende ruimte", zei hij in een eerste reactie. "Daarna heb ik alles gedaan wat ik kon."

Hamilton kwam traag op gang, maar bereikte de streep nog als negende. Nadat hij de streep passeerde, maakte de nieuwe wereldkampioen enkele donuts, waarna hij zijn auto parkeerde en zijn monteurs omhelste.

Voor de Brit is het na 2008, 2014 en 2015 zijn vierde wereldtitel. "Ik ben enorm trots. Ik wil mijn familie en team heel erg bedanken. Mercedes geeft me al vijf jaar een fantastische auto."

Gevraagd naar wat een vierde wereldtitel met hem deed, kon Hamilton nog geen duidelijk antwoord geven. "Het voelt nog niet echt op dit moment, dit is niet de race die ik voor ogen had, maar ik heb niet opgegeven. Ik ben tot het eind blijven gaan."