Derde zege Verstappen in Mexico, Hamilton ondanks pech kampioen

De 20-jarige Limburger wist vorig jaar bij zijn debuut voor Red Bull de Grand Prix van Spanje te winnen. Dit seizoen kwam hij in Maleisië als eerste over de meet.

Verstappen was op het Autodromo Hermanos Rodriguez vanaf de tweede plek gestart. Dankzij een agressieve eerste bocht kwam hij voor polesitter Sebastian Vettel te zitten. Die kwam vervolgens in aanraking met Hamilton, waarbij de voorvleugel van de Duitser kapotging en de Brit een lekke band kreeg.

Omdat beide coureurs de pits moesten opzoeken, was daardoor al snel de angel uit de race. Verstappen had weinig te duchten van de Fin Valtteri Bottas, die na de botsing tussen Vettel en Hamilton naar de tweede plaats doorstootte. Hij eindigde op zo'n twintig seconden als tweede. Zijn landgenoot Kimi Raikkonen kwam als derde over de streep.

Hamilton

Hamilton wist bij voorbaat dat hij minimaal vijfde moest worden om zijn wereldtitel veilig te stellen. Omdat Vettel door de crash in de eerste ronde niet bij de eerste twee eindigde, hoefde de Brit niet eens te finishen om zich te kronen tot opvolger van Nico Rosberg. Hij won de titel eerder in 2008, 2014 en 2015.

Hamilton wekte in Mexico lang de indruk het wel best te vinden achterin het veld. Het kostte hem na zijn vroege pitstop veel moeite om de coureurs voor hem te passeren.

Vettel had daar minder moeite mee. De Duitser, net als Hamilton teruggevallen naar de laatste plekken, rukte al snel op richting de top tien en kwam uiteindelijk nog als vierde over de finish.

Ronde achterstand

Extra pijnlijk voor Hamilton was dat hij in de 22ste ronde op een ronde werd gezet door Verstappen. Pas toen in de 32ste ronde de virtuele safetycar werd ingezet - de Renault-motor achterin de Toro Rosso van Brendon Hartley had vlam gevat - kwam Hamilton beter in zijn ritme.

De Brit ging net als vrijwel alle andere coureurs naar binnen voor verse banden en rukte op richting de punten. Met nog veertien rondes te gaan kwam hij terug in de punten en besloot de race uiteindelijk nog als negende.

Achter Vettel eindigde Esteban Ocon (Force India) als vijfde. Lance Stroll (Williams) werd zesde, voor Sergio Perez (Force India). Kevin Magnussen (Haas) wist Hamilton nog net voor te blijven. Fernando Alonso (McLaren) was tiende.

Voor Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen, verliep de Grand Prix dramatisch. De Australiër startte vanwege een motorwissel vanuit de achterhoede, maar lag al snel op plek negen. Na zes rondes gaf zijn motor echter de geest.

Ook Nico Hülkenberg (Renault) en Marcus Ericson (Sauber) haalden de finish niet door motorproblemen. Carlos Sainz, eveneens Renault, stuurde zijn wagen vroegtijdig naar de pits.